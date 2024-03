Mönchhof bezwingt Zagersdorf im Kellerduell

Spielberichte

Details Samstag, 30. März 2024 21:12

Mönchhof verschaffte sich mit dem 2:0-Erfolg gegen SC Zagersdorf etwas Luft im Tabellenkeller. Auf dem Papier ging Mönchhof als Favorit ins Spiel gegen Zagersdorf – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel hatte SC Zagersdorf knapp für sich entschieden und mit 1:0 gewonnen.

Heim-Team mit der Oberhand

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Mönchhof und Zagersdorf ohne Torerfolg in die Kabinen. Für den Führungstreffer von Mönchhof zeichnete Waldir De Jesus Santos Junior verantwortlich (46.). In der 72. Minute brachte Patrick Enz das Netz für den Gastgeber zum Zappeln. Letztlich nahm SC Zagersdorf im Kellerduell bei Mönchhof eine bittere Niederlage hin und unterlag mit 2:0.

Mönchhof muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mönchhof bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und elf Pleiten.

Mit 50 Gegentreffern hat Zagersdorf schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur 15 Tore. Das heißt, das Schlusslicht musste durchschnittlich 3,12 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Die Gäste mussten sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SC Zagersdorf insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Nächster Prüfstein für Mönchhof ist Nickelsdorf (Samstag, 17:00 Uhr). Zagersdorf misst sich am selben Tag mit UFC Podersdorf am See (16:30 Uhr).

1. Klasse Nord: Mönchhof – SC Zagersdorf, 2:0 (0:0)

72 Patrick Enz 2:0

46 Waldir De Jesus Santos Junior 1:0

Details

