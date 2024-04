Tore am laufenden Band: Wallern biegt Nickelsdorf

Spielberichte

Bei USC Wallern gab es für Nickelsdorf nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 3:5. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Wallern die Nase vorn. Das Hinspiel hatte das Heimteam mit 3:2 knapp für sich entschieden.

Treffer wie am Fließband

Julian Kampf erzielte vor 200 Zuschauern das 1:0 - er traf per Abstauber von der Latte. Erik Takac erhöhte den Vorsprung von USC Wallern nach 25 Minuten auf 2:0 - super Flanke, herrlicher Volley. Für das erste Tor von Nickelsdorf war Dominic Weisz verantwortlich, der in der 26. Minute das 1:2 besorgte. Patrick Mayer versenkte die Kugel zum 3:1 für Wallern (35.) - abermals per Volley. Mit der Führung für USC Wallern ging es in die Halbzeitpause. Mit dem 4:1 durch Takac schien die Partie bereits in der 47. Minute mit Wallern einen sicheren Sieger zu haben. In der 72. Minute brachte Tamas Horvath das Netz für Nickelsdorf zum Zappeln. Für das 5:2 von USC Wallern sorgte Takac, der in Minute 85 zur Stelle war und per Freistoß traf. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Tamas Fekete für einen Treffer sorgte (92.). Schlussendlich verbuchte Wallern gegen Nickelsdorf einen überzeugenden Heimerfolg.

Bei USC Wallern präsentierte sich die Abwehr angesichts 32 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (41). Im Klassement machte Wallern einen Satz und rangiert nun auf dem fünften Platz. Die Saison von USC Wallern verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von neun Siegen, einem Remis und nur sechs Niederlagen klar belegt. Wallern ist seit vier Spielen unbezwungen.

Nach 16 absolvierten Begegnungen nimmt Nickelsdorf den sechsten Platz in der Tabelle ein. Acht Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat Nickelsdorf derzeit auf dem Konto. Nickelsdorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für USC Wallern ist NSC Juniors (Samstag, 17:30 Uhr). Nickelsdorf misst sich am selben Tag mit Mönchhof (17:00 Uhr).

1. Klasse Nord: USC Wallern – Nickelsdorf, 5:3 (3:1)

92 Tamas Fekete 5:3

85 Erik Takac 5:2

72 Tamas Horvath 4:2

47 Erik Takac 4:1

35 Patrick Mayer 3:1

26 Dominic Weisz 2:1

25 Erik Takac 2:0

4 Julian Kampf 1:0

