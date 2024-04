FC Sankt Andrä bringt Heimsieg gegen ASV Zurndorf ins Ziel

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 00:16

Durch ein 2:1 holte sich FC VEGANIS Sankt Andrä in der Partie gegen ASV Raiffeisenbank Zurndorf drei Punkte. Im Hinspiel hatte der Gastgeber ebenfalls einen knappen 2:1-Sieg eingefahren.

Hausherren bringen Vorsprung über die Zeit

In der neunten Minute ging Sankt Andrä in Front. Lukas Mihalik war es, der vor 250 Zuschauern zur Stelle war und die Kugel herrlich ins Kreuzeck schweißte. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Marek Sovcik das 2:0 nach (44.), indem er aus elf Metern rechts unten einschob. Mit der Führung für FC VEGANIS Sankt Andrä ging es in die Halbzeitpause. Andreas Bauer war es, der in der 62. Minute den Ball im Gehäuse von FC Sankt Andrä unterbrachte und per Lupfer für den Anschlusstreffer sorgte. Hernach drückten die Gäste ohne Erfolg. Obwohl Sankt Andrä nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es ASV Zurndorf zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Die Offensive von FC Sankt Andrä in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 44-mal schlugen die Angreifer von Sankt Andrä in dieser Spielzeit zu. Zwölf Siege und fünf Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Sankt Andrä.

Die Gäste mussten sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben.

Am nächsten Samstag reist FC Sankt Andrä zu UFC Oggau, zeitgleich empfängt ASV Raiffeisenbank Zurndorf SC Freistadt Rust.

1. Klasse Nord: FC VEGANIS Sankt Andrä – ASV Raiffeisenbank Zurndorf, 2:1 (2:0)

62 Andreas Bauer 2:1

44 Marek Sovcik 2:0

9 Lukas Mihalik 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.