Wallern baut Serie aus: Auswärtserfolg bei NSC Juniors

Details Samstag, 06. April 2024 23:24

NSC Juniors steckte gegen Wallern eine 0:3-Niederlage ein. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: USC Wallern wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das NSC Juniors letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Souveräner Auswärtssieg

Stanislav Morhac brachte sein Team in der 14. Minute nach vorn. Komfortabel war die Pausenführung von Wallern nicht, aber immerhin ging der Gast mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Das 2:0 von USC Wallern stellte Erik Takac sicher (47.). Patrick Mayer brachte Wallern in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (78.). Ein starker Auftritt ermöglichte USC Wallern am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen NSC Juniors.

NSC Juniors machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem siebten Platz. Acht Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto.

Bei Wallern präsentierte sich die Abwehr angesichts 32 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (44). Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. USC Wallern liegt nun auf Platz vier. Die Saison von Wallern verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat USC Wallern nun schon zehn Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst sechs Niederlagen setzte.

Nächster Prüfstein für NSC Juniors ist Mönchhof (Samstag, 16:30 Uhr). USC Wallern misst sich am selben Tag mit ASV COLDAMARIS Hornstein (18:30 Uhr).

1. Klasse Nord: NSC Juniors – USC Wallern, 0:3 (0:1)

78 Patrick Mayer 0:3

47 Erik Takac 0:2

14 Stanislav Morhac 0:1

