Spektakulärer Derbysieg: Mönchhof triumphiert über SC Frauenkirchen

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 22:41

In einem packenden Derby der 1. Klasse Nord gelang es dem Heimteam Mönchhof, einen beeindruckenden 4:1-Sieg gegen den SC Frauenkirchen zu erzielen. Trotz eines ausgeglichenen Halbzeitstandes von 1:1 drehte Mönchhof in der zweiten Hälfte auf und sicherte sich verdient die drei Punkte. Die Fans wurden Zeuge einer Partie, die vor allem in der zweiten Halbzeit an Fahrt aufnahm und einige spektakuläre Tore bot.

Ein ausgeglichenes Spiel nimmt Fahrt auf

Das Spiel begann zunächst ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. Der erste Höhepunkt ereignete sich in der 11. Minute, als Kevin Kurcsis für den SC Frauenkirchen das erste Tor erzielte und die Gäste in Führung brachte. Doch Mönchhof ließ sich nicht beirren und antwortete prompt: In der 28. Minute gelang Kaique Da Silva Carlos der Ausgleichstreffer zum 1:1, was das Momentum des Spiels zu ändern schien. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten, einschließlich einer gefährlichen Situation, bei der Frauenkirchen nur die Latte traf, blieb es beim Halbzeitstand von 1:1.

Mönchhof dreht auf und entscheidet das Derby

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag von Mönchhof. Nach einer Ecke und einigen aufregenden Minuten, in denen Frauenkirchen eine gute Chance nach der anderen hatte, schlug Mönchhof in der 49. Minute zu. Vinicius Leites Teles, der in dieser Partie eine Schlüsselrolle spielte, brachte sein Team mit 2:1 in Führung. Nur fünf Minuten später erzielte er seinen zweiten Treffer des Tages, der die Führung auf 3:1 ausbaute. Dieser Doppelschlag innerhalb weniger Minuten setzte Frauenkirchen stark unter Druck, von dem sie sich nicht mehr erholen konnten.

Die Entscheidung fiel in der 84. Minute, als Julian Luisser per Flugkopfball das 4:1 erzielte, nachdem eine vorherige Parade des Torhüters von Frauenkirchen nur den Ball vor Lissers Füße abwehrte. Dieses Tor besiegelte den Endstand und den verdienten Sieg für Mönchhof.

Die letzten Minuten des Spiels zeigten ein Mönchhof, das die Partie kontrollierte und einen SC Frauenkirchen, der trotz guter Ansätze und einer Freistoßchance in der 90. Minute, nicht mehr ins Spiel zurückfinden konnte. Mit dem Schlusspfiff bestätigte sich der umjubelte 4:1-Sieg für Mönchhof, der sich damit für die vorherige Niederlage revanchierte und wichtige Punkte sammelte.

1. Klasse Nord: Mönchhof : Frauenkirchen - 4:1 (1:1)

84 Julian Luisser 4:1

55 Vinicius Leite Teles 3:1

49 Vinicius Leite Teles 2:1

28 Kaique Da Silva Carlos 1:1

11 Kevin Kurcsis 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.