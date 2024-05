Frederic Baumann führt Neudorf/Parndorf Juniors zum klaren Sieg über UFC Podersdorf

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 22:39

Im Rahmen der 23. Runde der 1. Klasse Nord zeigte sich Frederic Baumann von den SpG Neudorf/Parndorf Juniors in herausragender Form und führte sein Team mit einem beeindruckenden Viererpack zu einem überzeugenden 4:1-Sieg gegen den UFC Podersdorf am See. Die Mannschaft aus Neudorf/Parndorf dominierte das Spiel von Beginn an und ließ den Gastgebern kaum Chancen, ins Spiel zu finden.

Früher Druck führt zu schnellen Toren

Bereits in der 7. Minute setzte Frederic Baumann sein erstes Ausrufezeichen. Nur fünf Minuten später zeigte Baumann erneut seine Klasse, indem er den Ball zum 0:2 im Tor der Heimmannschaft versenkte.

Der UFC Podersdorf am See wirkte geschockt und fand keine Antwort auf die schnellen und präzisen Angriffe der Neudorf/Parndorf Juniors. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Baumann mit seinem dritten Tor des Tages auf 0:3. In der 42. Minute verwandelte er einen Schuss in den nächsten Treffer. Die Gastgeber gingen mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeit.

Kurzes Aufbäumen der Heimmannschaft

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte der UFC Podersdorf am See eine verbesserte Leistung und versuchte, das Spiel zu drehen. In der 64. Minute gelang Benjamin Nagy der Anschlusstreffer zum 1:3. Die Hoffnungen der Heimmannschaft auf eine Wende wurden jedoch nur kurz geweckt, denn nur drei Minuten später stellte Frederic Baumann mit seinem vierten Tor des Tages den alten Abstand wieder her. In der 67. Minute nutzte er eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Heimmannschaft und schob den Ball gekonnt zum 1:4 Endstand ein.

Die letzten Minuten des Spiels verliefen ohne nennenswerte Höhepunkte, und die SpG Neudorf/Parndorf Juniors kontrollierten das Spielgeschehen bis zum Schlusspfiff. Mit diesem Sieg festigten die Juniors ihre Position in der oberen Tabellenhälfte, während der UFC Podersdorf am See über die verpassten Chancen und die deutliche Niederlage nachdenken muss.

1. Klasse Nord: Podersdorf : Neudorf/Parndorf Jrs. - 1:4 (0:3)

67 Frederic Baumann 1:4

64 Benjamin Nagy 1:3

42 Frederic Baumann 0:3

12 Frederic Baumann 0:2

7 Frederic Baumann 0:1

