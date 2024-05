Drei Ausschlüsse und drei Tore: NSC Juniors gewinnen bei Sankt Andrä

Spielberichte

Im Rahmen der 24. Runde der 1. Klasse Nord trafen der FC Sankt Andrä und die NSC Juniors aufeinander. In einem intensiven Match setzten sich die Gäste mit einem überzeugenden 3:0 durch. Der Erfolg der NSC Juniors wurde durch Tore von Dusan Maluniak, Johannes Haider und Michal Maas besiegelt.

Früher Rückstand setzt Sankt Andrä unter Druck

Das Spiel begann mit hohem Engagement beider Teams. Sankt Andrä, die nach Anpfiff sofort Druck machten, konnten jedoch nicht verhindern, dass die NSC Juniors in der 12. Minute durch ein unglückliches Eigentor von Dusan Maluniak in Führung gingen. Dieser frühe Rückstand sorgte für zusätzlichen Druck auf die Heimmannschaft, die trotz einiger guter Chancen nicht zum Ausgleich kam. Besonders Adam und Andrej versuchten ihr Glück, konnten aber den starken Gästekeeper nicht überwinden. Der FC Sankt Andrä musste zudem einen Rückschlag hinnehmen, als Lukas Mihalik in der 33. Minute die Rote Karte erhielt. Mit einem Mann weniger auf dem Feld erhöhten sich die Herausforderungen für Sankt Andrä erheblich.

NSC Juniors nutzen jede Gelegenheit

Kurz vor der Halbzeitpause verdoppelten die NSC Juniors ihren Vorsprung. In der 45. Minute nutzte Johannes Haider einen Eckball, um den Ball zum 0:2 in das Netz zu befördern. Dieses Tor kurz vor der Pause war ein schwerer Schlag für die Moral der Heimmannschaft, die in der zweiten Hälfte versuchte, das Blatt zu wenden. Die NSC Juniors zeigten sich jedoch weiterhin überlegen und effizient in der Chancenverwertung. Obwohl Matus Vlna die Rote Karte sah, erzielte Michal Maas kurz darauf, in der 72. Minute, das dritte Tor für die Gäste, was den Endstand von 0:3 besiegelte.

Die NSC Juniors mussten in den letzten Minuten des Spiels einen weiteren kleinen Dämpfer hinnehmen, als Konstantin Dacic in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte erhielt. Trotz dieser Unterzahl konnte Sankt Andrä keinen Nutzen daraus ziehen. Es blieb beim 0:3.

1. Klasse Nord: Sankt Andrä : NSC Juniors - 0:3 (0:2)

72 Michal Maas 0:3

49 Johannes Haider 0:2

12 Eigentor durch Dusan Maluniak 0:1

Details

