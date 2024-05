Spannendes Duell mit Hattrick-Held Rak: UFC Oggau bezwingt USC Wallern 3:2

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 23:29

Ein aufregender Fußballnachmittag erlebten die Fans bei der Begegnung zwischen UFC Oggau und USC Wallern. Das Spiel, das in der 24. Runde der 1. Klasse Nord stattfand, bot mit fünf Toren und zahlreichen Wendungen ein echtes Spektakel. Besonders im Mittelpunkt stand Robert Rak, der mit seinem beeindruckenden Hattrick zum Sieg des UFC Oggau maßgeblich beitrug.

Spannender Schlagabtausch in der ersten Hälfte

Der Anpfiff erfolgte pünktlich, und beide Teams zeigten von Beginn an großen Einsatz. UFC Oggau nahm schnell das Heft in die Hand und erzielte in der 38. Minute das erste Tor des Spiels durch Robert Rak. Doch die Freude währte nicht lange, denn USC Wallern schlug nur eine Minute später zurück. Fabian Perlinger nutzte eine unglückliche Situation in der Oggauer Abwehr und erzielte mit einem Lupfer den 1:1-Ausgleich. Dieser rasche Gegenschlag sorgte für Hochspannung und ließ die erste Halbzeit mit einem gerechten Unentschieden enden.

Raks Hattrick und ein knapper Heimsieg

Nach dem Seitenwechsel erwischte Wallern den besseren Start. Simon Marko brachte die Gäste in der 52. Minute mit 2:1 in Führung. Die Antwort von UFC Oggau ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Robert Rak, der Mann des Tages, zeigte seine Klasse, indem er nur vier Minuten später den Ausgleich erzielte. Sein zweiter Treffer war ein Weckruf für Oggau, das Spiel wurde zunehmend intensiver.

In der 78. Minute dann der große Moment für Rak und UFC Oggau. Rak vollendete einen perfekt getimten Lauf mit einem präzisen Schuss zum 3:2, was seinen Hattrick komplett machte.

Die letzten Minuten und die sechsminütige Nachspielzeit brachten keinen weiteren Treffer, und so konnte UFC Oggau einen hart erkämpften 3:2-Sieg feiern.

1. Klasse Nord: Oggau : Wallern - 3:2 (1:1)

78 Robert Rak 3:2

56 Robert Rak 2:2

52 Simon Marko 1:2

39 Fabian Perlinger 1:1

38 Robert Rak 1:0

