Voller Erfolg: Apetlon dominiert im Heimspiel gegen ASV Hornstein

Details Sonntag, 26. Mai 2024 20:47

In einer überzeugenden Vorstellung sicherte sich Apetlon einen verdienten 3:1-Sieg gegen ASV COLDAMARIS Hornstein in der 24. Runde der 1. Klasse Nord. Die Tore von Zsolt Szücs und Rudolf Hudec in der ersten Hälfte und ein weiterer Treffer von Szücs in der zweiten Halbzeit sorgten für die Entscheidung, bevor Julian Wörndl in der 62. Minute für Hornstein den Ehrentreffer erzielte.

Starker Beginn und frühe Führung für Apetlon

Das Spiel begann dynamisch mit dem Anpfiff, und Apetlon zeigte sofort seine Ambitionen. Die Mannschaft spielte von Beginn an offensiv, was in der 32. Minute zum ersten Höhepunkt führte. Zsolt Szücs bewies seine Klasse, als er mit einem präzisen Schuss ins Kreuzeck den Torhüter von ASV Hornstein überwand und das 1:0 erzielte. Dieser Treffer gab Apetlon zusätzlichen Schwung, und die Mannschaft kontrollierte weitgehend das Spielgeschehen.

Kurz vor der Halbzeitpause konnte Apetlon seine Führung weiter ausbauen. In der 42. Minute war es Rudolf Hudec, der sich in die Torschützenliste eintrug. Mit einer komfortablen 2:0-Führung ging Apetlon schließlich in die Halbzeitpause.

Apetlon hält den Druck aufrecht

Nach der Pause ließ Apetlon nicht locker und setzte Hornstein weiter unter Druck. Dies führte in der 56. Minute zum dritten Tor für Apetlon, erneut durch Zsolt Szücs, der mit seinem zweiten Tor des Tages auf 3:0 erhöhte. Szücs zeigte eine herausragende Leistung und war ein ständiger Unruheherd für die Abwehr von Hornstein.

ASV Hornstein, das bis dahin Mühe hatte, ins Spiel zu finden, zeigte jedoch Charakter und kam in der 62. Minute zum Torerfolg. Julian Wörndl war der Torschütze, der nach einem energischen Angriff den Ball im Netz unterbrachte und den Spielstand auf 3:1 verkürzte. Dieses Tor gab Hornstein kurzzeitig Hoffnung, doch Apetlon verwaltete den Vorsprung geschickt bis zum Ende des Spiels.

Trotz einiger Wechsel und kleinerer Verzögerungen blieb Apetlon dominant und ließ kaum Chancen zu. Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 3:1-Sieg für Apetlon, das damit drei wichtige Punkte in der Liga sicherte.

1. Klasse Nord: Apetlon : Hornstein - 3:1 (2:0)

62 Julian Wörndl 3:1

56 Zsolt Szücs 3:0

42 Rudolf Hudec 2:0

32 Zsolt Szücs 1:0

