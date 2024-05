Torfestival in Nickelsdorf - 6:2 gegen SC Zagersdorf

Spielberichte

Details Freitag, 31. Mai 2024 22:18

Nickelsdorf feierte in der 25. Runde der 1. Klasse Nord (BGLD) einen beeindruckenden 6:2-Sieg gegen den SC Zagersdorf. In einem unterhaltsamen und torreichen Spiel dominierte das Heimteam über weite Strecken und konnte sich am Ende verdient durchsetzen. Die Zuschauer wurden mit acht Toren und zahlreichen aufregenden Momenten regelrecht verwöhnt.

Frühe Tore und spannende erste Halbzeit

Die Hausherren erwischten einen perfekten Start ins Spiel, als Andrej Semjan bereits in Minute 4 das 1:0 erzielte. Doch die Gäste ließen nicht locker und besorgte in Minute 14 durch Milos Zivanov den 1:1-Ausgleichstreffer. Nur 60 Minuten später gingen die Heimischen durch Tamás Fekete und dessen Tor zum 2:1 erneut in Front.

In Minute 34 baute Nickelsdorf die Führung durch Maurice Enz aus - mit 3:1 ging es in die Kabinen.

Nickelsdorf dreht in der zweiten Halbzeit auf

Kaum hatte die zweite Halbzeit begonnen, da schlug Nickelsdorf erneut zu. In der 47. Minute fiel das Tor zum 4:1 durch Tamás Fekete und die Partie schien nun endgültig zugunsten des Heimteams entschieden. SC Zagersdorf konnte den Offensivdruck der Nickelsdorfer kaum noch standhalten und musste in der 50. Minute durch Maurice Enz das nächste Gegentor hinnehmen. Mit einem komfortablen 5:1-Vorsprung im Rücken spielte Nickelsdorf weiterhin selbstbewusst und druckvoll.

In der 66. Minute machte Nickelsdorf das halbe Dutzend voll und erhöhte in Person von Leo Kellner auf 6:1. Der SC Zagersdorf bemühte sich um Schadensbegrenzung und konnte in der 76. Minute durch Tobias Wutzlhofer noch einen Treffer erzielen, der jedoch nur noch Ergebniskosmetik bedeutete. Mit dem 6:2-Endstand endete schließlich eine unterhaltsame Partie, die den Heimfans viele Gründe zum Jubeln bot.

1. Klasse Nord: Nickelsdorf : Zagersdorf - 6:2 (3:1)

75 Tobias Wutzlhofer 6:2

66 Leo Kellner 6:1

49 Maurice Enz 5:1

46 Tamás Fekete 4:1

34 Maurice Enz 3:1

15 Tamás Fekete 2:1

14 Milos Zivanov 1:1

4 Andrej Semjan 1:0

