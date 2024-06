USC Wallern feiert Kantersieg gegen Apetlon

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 18:49

Am Sonntag an Spieltag 25 der 1. Klasse Nord setzte sich der USC Wallern souverän gegen den Apetlon mit 4:0 durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 2:0, bevor sie in der zweiten Halbzeit das Ergebnis weiter in die Höhe schraubten. Erik Takac und Patrick Mayer waren die herausragenden Akteure des Spiels, die zusammen alle vier Tore erzielten. Trotz einiger Chancen konnte Apetlon keine Treffer erzielen und musste sich am Ende deutlich geschlagen geben.

Blitzstart und Doppelschlag von Takac

Das Spiel begann mit einem rasanten Tempo, und bereits nach neun Minuten konnte der USC Wallern die erste Chance verwerten. Erik Takac war es, der mit der Nummer 10 das 1:0 erzielte und damit die Weichen früh auf Sieg stellte. Die Gäste aus Apetlon versuchten, sofort eine Antwort zu finden, doch der Torhüter des USC Wallern zeigte sich in bester Form und verhinderte den schnellen Ausgleich.

Die Heimmannschaft ruhte sich jedoch nicht auf der frühen Führung aus und baute ihren Vorsprung weiter aus. In der 14. Minute war es erneut Erik Takac, der mit einem weiteren Treffer für das 2:0 sorgte. Takac stellte damit seine Klasse unter Beweis und war ein ständiger Unruheherd für die Abwehr von Apetlon. Trotz einer guten Gelegenheit in der 15. Minute, als Apetlon fast den Anschlusstreffer erzielte, hielt der Torwart von Wallern den Schuss und sicherte so die Führung zur Halbzeit.

Hausherren sorgen zum Kehraus für klare Verhältnisse

Die zweite Halbzeit begann mit einem offensiven Apetlon, das versuchte, den Druck zu erhöhen und den Rückstand aufzuholen. Trotz weiterer Bemühungen in der 53. und 55. Minute, bei denen es jeweils gute Möglichkeiten für Apetlon gab, blieb der Torerfolg aus.

USC Wallern nutzte die offensive Ausrichtung des Gegners und schlug in der Schlussphase des Spiels noch zweimal zu. In der 85. Minute war es Patrick Mayer, der einen Freistoß an die Kreuzeckkante setzte und anschließend eiskalt abstaubte, um das 3:0 zu erzielen. Mayer war noch nicht fertig und setzte in der 87. Minute den Schlusspunkt.

1. Klasse Nord: Wallern : Apetlon - 4:0 (2:0)

87 Patrick Mayer 4:0

85 Patrick Mayer 3:0

14 Erik Takac 2:0

9 Erik Takac 1:0

