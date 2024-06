ASV Zurndorf triumphiert gegen UFC Podersdorf am See klar

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 00:13

Im Rahmen der 25. Runde in der 1. Klasse Nord (BGLD) setzte sich ASV Zurndorf eindrucksvoll mit 5:1 gegen UFC Podersdorf am See durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 3:0 und bauten ihre Führung im zweiten Durchgang weiter aus. Trotz eines späten Treffers von UFC Podersdorf am See gelang es dem Heimteam nicht, das Spiel zu drehen.

Dominante erste Halbzeit von Zurndorf

Das Spiel begann mit einer ersten Chance für UFC Podersdorf am See in der zweiten Minute, die jedoch nicht genutzt werden konnte. Bereits früh zeichnete sich ab, dass ASV Zurndorf seine Angriffe gut strukturiert und immer wieder gefährlich vor das Tor von Podersdorf kam. In der 18. Minute hatten die Gäste eine gute Chance, die zu einem Eckball führte.

Der erste Treffer des Spiels fiel schließlich in der 28. Minute. Daniel Reiter brachte ASV Zurndorf mit 1:0 in Führung. Kurz darauf folgte ein weiterer Treffer durch Andreas Bauer in der 42. Minute, wodurch Zurndorf den Vorsprung auf 2:0 ausbaute. In der 44. Minute erzielte Max Szoka das 3:0, und ASV Zurndorf ging mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause.

Zurndorf bleibt auch in der zweiten Halbzeit überlegen

Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich ASV Zurndorf weiterhin dominant. Bereits in der 48. Minute konnte Daniel Reiter sein zweites Tor des Tages erzielen und den Vorsprung auf 4:0 erhöhen. Der Regen, der das Spiel zwischenzeitlich unterbrach, konnte die Spielfreude der Gäste nicht mindern.

In der 83. Minute war es Manuel Pethö, der das fünfte Tor für Zurndorf erzielte und damit den endgültigen Deckel auf das Spiel machte. UFC Podersdorf am See schien zu diesem Zeitpunkt geschlagen, doch die Mannschaft kämpfte weiter und erzielte in der 90. Minute durch Zsolt Pál Böcskey den Ehrentreffer zum 1:5. Kurz darauf endete die Partie.

Die deutliche Überlegenheit von ASV Zurndorf spiegelte sich auch im Endergebnis wider. Trotz einiger guter Chancen und viel Einsatz konnte UFC Podersdorf am See den Gästen nichts Entscheidendes entgegensetzen.

1. Klasse Nord: Podersdorf : Zurndorf - 1:5 (0:3)

90 Zsolt Pál Böcskey 1:5

83 Manuel Pethö 0:5

48 Daniel Reiter 0:4

44 Max Szoka 0:3

42 Andreas Bauer 0:2

28 Daniel Reiter 0:1

