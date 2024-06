ASV Zurndorf bezwingt SC Frauenkirchen in packendem Duell

Spielberichte

In einem packenden Spiel der 1. Klasse Nord (BGLD) setzte sich ASV Zurndorf knapp mit 3:2 gegen SC Frauenkirchen durch. Bereits in der ersten Halbzeit fielen vier Tore, und das Spiel blieb bis zum Schlusspfiff spannend. Beide Teams zeigten vollen Einsatz und sorgten für ein mitreißendes Fußballerlebnis.

ASV Zurndorf startet stark

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als ASV Zurndorf schon in der 11. Minute durch Julian Nevrivy in Führung ging. Nevrivy nutzte seine Chance und versenkte den Ball souverän im Netz, was den Gastgebern einen frühen Vorteil verschaffte.

Der Druck blieb aufrecht, und es dauerte nicht lange, bis Nevrivy erneut zuschlug. In der 27. Minute baute er die Führung des ASV Zurndorf auf 2:0 aus. Das Spiel schien zu diesem Zeitpunkt klar in der Hand der Heimmannschaft zu sein, die in allen Bereichen überlegen war.

SC Frauenkirchen kämpft sich zurück

Doch SC Frauenkirchen zeigte Kampfgeist und ließ sich nicht unterkriegen. In der 38. Minute erzielte Mahir Jasarevic den Anschlusstreffer zum 2:1, was dem Spiel eine neue Wendung gab. Jasarevic war in Topform und bewies seine Torjägerqualitäten.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff kam es zu einem weiteren entscheidenden Moment. Jasarevic traf erneut in der 44. Minute und glich zum 2:2 aus. Das Spiel war wieder offen, und die Spannung stieg merklich an. Die erste Halbzeit endete mit diesem ausgeglichenen Ergebnis, was die zweite Halbzeit noch vielversprechender machte.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ebenso dynamisch wie die erste. Beide Teams versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen, und es gab mehrere spannende Szenen vor den Toren. Ein besonderer Moment war in der 46. Minute, als Pethö vom ASV Zurndorf nur die Stange traf. Das hätte die erneute Führung für die Gastgeber bedeuten können.

In der 71. Minute verfehlte Pethö knapp das Tor und verpasste damit eine weitere Gelegenheit, sein Team in Führung zu bringen. Doch nur eine Minute später, in der 72. Minute, gelang es Daniel Reiter, den Ball ins Netz zu befördern. Sein Treffer zum 3:2 war der entscheidende Moment des Spiels und löste großen Jubel bei den Fans des ASV Zurndorf aus.

Die letzten Minuten des Spiels waren hochspannend. SC Frauenkirchen versuchte alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr des ASV Zurndorf hielt stand. Besonders emotional wurde es in der 86. Minute, als Andy Mayerhofer sein letztes Spiel für ASV Zurndorf absolvierte und unter großem Applaus ausgewechselt wurde.

Nach 90 Minuten endete das Spiel mit einem knappen 3:2-Sieg für ASV Zurndorf. Beide Teams zeigten eine beeindruckende Leistung, und die Zuschauer erlebten ein aufregendes Spiel voller Dramatik und Emotionen.

1. Klasse Nord: Zurndorf : Frauenkirchen - 3:2 (2:2)

72 Daniel Reiter 3:2

44 Mahir Jasarevic 2:2

38 Mahir Jasarevic 2:1

27 Julian Nevrivy 2:0

11 Julian Nevrivy 1:0

