NSC Juniors deklassieren SC Zagersdorf - halbes Dutzend eingeschenkt!

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 21:41

Der SC Zagersdorf erlitt eine herbe Niederlage gegen die NSC Juniors, die sich mit einem deutlichen 6:0-Sieg durchsetzten. Obwohl die erste Halbzeit torlos blieb, brach das Team aus Neusiedl in der zweiten Halbzeit komplett durch und ließ den Gastgebern keine Chance. Besonders hervorzuheben ist Tugay Arslan, der mit einem Hattrick glänzte und maßgeblich zum Sieg der Juniors beitrug.

Eine torlose erste Halbzeit

Das Spiel zwischen dem SC Zagersdorf und den NSC Juniors begann um 17:30 Uhr. Bereits in der Anfangsphase zeigte sich, dass die Neusiedler das Spiel dominierten. In der 7. Minute verzeichneten die Gäste ihre erste gute Kopfballchance, die jedoch ungenutzt blieb. Weitere 10 Minuten später setzte sich Paul Strommer mit perfekt ausgeführten Standardsituationen in Szene, jedoch ohne Torerfolg.

Trotz der dominanten Spielweise der NSC Juniors gelang es dem SC Zagersdorf, das 0:0 in die Halbzeitpause zu retten.

Ein Torregen in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. In der 47. Minute erzielte Tugay Arslan das 0:1 für die NSC Juniors. Danach folgte eine wahre Torflut der Gäste. In der 62. Minute konnte Paul Strommer, der bereits in der ersten Halbzeit aufgefallen war, das 0:2 erzielen. Nur zwei Minuten später schoss Matej Maas per Weitschuss das 0:3.

Die NSC Juniors zeigten sich unaufhaltsam und erhöhten weiter den Druck. In der 67. Minute war es Laurens Kirschner, der nach einer Ecke von Braunschmidt mit einem Kopfball zum 0:4 traf. Das Spiel schien bereits entschieden, doch die Neusiedler ließen nicht locker. In der 72. Minute erzielte Tugay Arslan sein zweites Tor zum 0:5. Eine bemerkenswerte Leistung, die in der 81. Minute ihren Höhepunkt fand, als Arslan seinen Hattrick zum 0:6 vollendete.

Bemerkenswert war auch die Leistung des Torwarts des SC Zagersdorf, der trotz der sechs Gegentore einige gute Paraden zeigte und eine noch höhere Niederlage verhinderte.

1. Klasse Nord: Zagersdorf : NSC Juniors - 0:6 (0:0)

81 Tugay Arslan 0:6

72 Tugay Arslan 0:5

67 Laurens Kirschner 0:4

64 Matej Maas 0:3

62 Paul Strommer 0:2

47 Tugay Arslan 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.