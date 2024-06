Meister SC Rust siegt zum Saisonabschluss gegen ASV Hornstein

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 21:47

Der SC Freistadt Rust setzte sich in einem packenden Match der 26. Runde der 1. Klasse Nord (BGLD) gegen den ASV COLDAMARIS Hornstein mit 3:1 durch. In einem Spiel, das mit Toren und Emotionen gespickt war, gelang es den Gastgebern, ihren Heimvorteil optimal zu nutzen. Besonders auffällig war Christiano Grigorio Barbosa Filho, der zwei Treffer für den SC Rust erzielte und somit maßgeblich zum Sieg beitrug.

Frühe Führung und schneller Ausgleich - 2:1 zur Pause

Das Spiel begann mit hohem Tempo und großer Intensität. Bereits in der 10. Minute gelang dem SC Rust der Führungstreffer. Christiano Grigorio Barbosa Filho, der eine herausragende Partie zeigte, brachte sein Team mit einem präzisen Schuss in Führung. Die Fans von SC Rust, die von Beginn an für eine lautstarke Unterstützung sorgten, bejubelten den frühen Treffer euphorisch.

Der ASV Hornstein ließ sich jedoch nicht lange bitten und antwortete prompt. In der 30. Minute war es Attila Tóth, der den Ausgleichstreffer zum 1:1 markierte. Nach einem sehenswerten Angriff vollendete er gekonnt und brachte sein Team zurück ins Spiel. Hornstein zeigte sich in dieser Phase überlegen und erspielte sich mehrere gute Chancen, die jedoch ungenutzt blieben.

Die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Sechs Minuten nach dem Ausgleich war es erneut Christiano Grigorio Barbosa Filho, der für den SC Rust traf. In der 36. Minute erzielte er seinen zweiten Treffer des Tages und stellte den alten Abstand wieder her. Mit diesem 2:1 ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Heimsieg in Überzahl eingetütet

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel hart umkämpft. In der 74. Minute musste der ASV Hornstein einen schweren Rückschlag hinnehmen. Mario Sara sah nach einem harten Foulspiel die rote Karte und ließ seine Mannschaft für die verbleibenden Minuten in Unterzahl zurück. Diese Situation nutzte der SC Rust eiskalt aus. In der 83. Minute gelang Thorsten Lang das entscheidende 3:1 per direkter Ecke, was die endgültige Entscheidung in diesem spannenden Spiel brachte.

Mit diesem Ergebnis endete die Partie nach 90 Minuten, und der SC Rust konnte sich über einen verdienten Heimsieg freuen.

1. Klasse Nord: SC Rust : Hornstein - 3:1 (2:1)

83 Thorsten Lang 3:1

36 Christiano Grigorio Barbosa Filho 2:1

30 Attila Tóth 1:1

10 Christiano Grigorio Barbosa Filho 1:0

