USC Wallern glückt klarer Auswärtssieg beim FC VEGANIS Sankt Andrä

Details Samstag, 08. Juni 2024 21:45

Im Spiel der 1. Klasse Nord (BGLD) setzte sich USC Wallern souverän mit 4:1 gegen FC VEGANIS Sankt Andrä durch. Die Gäste dominierten das Spiel von Beginn an und gingen früh in Führung. Trotz einiger guter Chancen für die Gastgeber konnten sie das Spiel nicht wenden. USC Wallern zeigte sich besonders effizient vor dem Tor und entschied die Partie klar für sich.

Frühe Führung für USC Wallern - 0:2 zur Pause

Das Spiel begann mit hohem Tempo und ersten Chancen auf beiden Seiten. Bereits in der 9. Minute sorgte Patrick Mayer für Aufregung, als er Julian Kampf perfekt bediente, dessen Schuss jedoch nur die Stange traf. Nur drei Minuten später, in der 12. Minute, war es dann soweit: Nach einem abgewehrten Schuss von Alessio Orlando staubte Simon Marko ab und brachte USC Wallern mit 1:0 in Führung. Die Gäste blieben weiter gefährlich und erhöhten in der 18. Minute durch Patrick Mayer auf 2:0. Erneut war es ein Abstauber, der den Ball im Netz zappeln ließ.

FC Sankt Andrä hatte es schwer, ins Spiel zu finden. Trotz einiger guter Aktionen, wie einem Weitschuss von Bence in der 9. Minute, der knapp daneben ging, konnten sie den starken Defensivverbund der Gäste nicht überwinden. In der 42. Minute zeigte Alessio Orlando im Tor von Sankt Andrä zweimal seine Klasse und verhinderte weitere Gegentreffer.

Spannung in der zweiten Halbzeit - am Ende ein klares 1:4

Nach der Halbzeitpause zeigte sich FC Sankt Andrä kämpferisch und suchte den Anschlusstreffer. Dieser gelang ihnen auch in der 53. Minute, als Bence einen Weitschuss abgab, den Christoph zunächst parieren konnte. Marek Sovcik stand jedoch goldrichtig und staubte zum 1:2 ab, was neue Hoffnung für die Gastgeber brachte.

Die Freude währte jedoch nur kurz. Bereits eine Minute später stellte Erik Takac den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her, indem er zum 1:3 für USC Wallern traf. Dies war ein herber Rückschlag für Sankt Andrä, die in der Folgezeit wieder mehr unter Druck gerieten. USC Wallern kontrollierte das Spiel geschickt und ließ den Ball gut laufen.

In der 59. Minute war es erneut Patrick Mayer, der für die endgültige Entscheidung sorgte. Mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 1:4 stellte er den Endstand her und besiegelte damit den Sieg für die Gäste. Trotz weiteren Bemühungen von FC Sankt Andrä gelang es ihnen nicht mehr, gefährliche Angriffe zu kreieren oder den Rückstand zu verkürzen.

Die Partie endete schließlich nach 90 Minuten mit einem verdienten 4:1-Sieg für USC Wallern. Mit diesem Erfolg unterstrichen die Gäste ihre starke Form und sicherten sich Rang drei im Endklassement.

1. Klasse Nord: Sankt Andrä : Wallern - 1:4 (0:2)

59 Patrick Mayer 1:4

54 Erik Takac 1:3

53 Marek Sovcik 1:2

18 Patrick Mayer 0:2

12 Simon Marko 0:1

