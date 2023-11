SC Kemeten: Trotz Verletzungspechs gelang zufriedenstellender Herbstdurchgang

Details Donnerstag, 23. November 2023 19:42

Der SC Kemeten spulte in der 1. Klasse Süd eine überaus ordentliche erste Saisonhälfte ab, trotze dem Treiben des "Verletzungsteufels" und holte in 13 Runde insgesamt 22 Zähler, was über den Jahreswechsel den starken vierten Platz bedeutet. Sieben Siege, ein Remis und fünf Niederlagen schmücken augenblicklich die Bilanz - obendrein beträgt der Rückstand zur Spitze gerade einmal vier Zähler... Trainer Michael Erhart blickte zurück auf den Herbst und spähte in puncto Zielsetzung und Kaderplanung auch schon ins Frühjahr.

Heimische Anlage als "gutes Pflaster" für Erfolge

Eindrucksvoll vor allem die Bilanz des SC Kemeten vor eigener Kulisse, stehen aus sechs Partien stattliche fünf (!) Vollerfolge und ein Remis zu Buche (20:4-Treffer), welche demzufolge in der Heim-Tabelle eine Top-Platzierung bescheren. Wiederum auf gegnerischen Anlagen stehen aus sieben Anläufen "nur" sechs Zähler auf dem Konto, gingen fünf Partien in "fremden Gefilden" verloren (9:16-Tore)...

Personellen Strapazen trotzend zufriedenstellend abgeschnitten

Ligaportal: Mit 22 Punkten hat sich Kemeten über die Winterpause auf Rang vier eingefunden - ein zufriedenstellender Herbst?

Michael Erhart: "Wir hatten sehr früh in der Herbstsaison mit schweren Verletzungen einiger Stammspieler in der Mannschaft zu kämpfen. Angesichts der Personalsituation sind wir mit der Punkteausbeute im Herbst zufrieden."



Tabellarische Blickrichtung geht nach vorne

Ligaportal: Mit nur vier Zählern Rückstand befindet man sich in Schlagdistanz zur Tabellenspitze - inwiefern sieht die Zielsetzung für das Frühjahr aus?

Michael Erhart: "Grundsätzlich möchten wir uns nach vorne orientieren. Vielleicht gelingt es uns, die Tabellenspitze anzugreifen. Jedoch sind wir uns bewusst, dass sehr viel davon abhängen wird, wann unsere verletzten Leistungsträger wieder einsatzfähig sein werden."



Ligaportal: Sind Kader-Adaptionen in Form von Zu- oder Abgängen geplant?

Michael Erhart: "Die Mannschaft bleibt in der Konstellation zusammen wie im Herbst. Den Kader in der Breite zu stärken und den ein oder anderen Spieler mit Qualität und Potenzial nach Kemeten zu holen ist unser Wunsch."

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.