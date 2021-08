Der ASK Goberling schießt sich an die Spitze der 1.Klasse Süd

Details Sonntag, 22. August 2021 07:20

Mit Spannung wurde am Samstag das Spitzenspiel in der 1.Klasse Süd erwartet. Der ASK Skoda Simon Goberling fügte dabei nach 90 packenden Minuten Neuhaus am Klausenbach am Samstag die erste Saisonniederlage zu und siegte mit 4:2. Das Spiel hielt vieles, was es versprach, der Eintritt zahlte sich also auf jeden Fall aus.

Die Goberlinger erwischten einen echten Blitzstart in dieses Spitzenspiel, denn Neuhaus/Klausenb. geriet schon in der zweiten Minute in Rückstand, als Andrej Beslic das schnelle 1:0 für den ASK Goberling erzielte, ein weiter Ball per Aussenrist fand den Weg zum Stürmer und dieser sagte Danke. Goberling machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Raphael Schermann (9.), Neuhaus schien mit der forschen Gangart der Gäste etwas überrascht zu sein. Doch nach einer Viertelstunde fingen sich dann die Hausherren, Christian Fischer sorgte mit seinem Treffer für neue Hoffnung und tatsächlich konnte man das Spiel gar noch vor der Pause wieder spannend gestalten, Andraz Sorko schob trocken ein und sorgte für das 2:2!

Goberling entscheidet Spiel im Konter

In der zweiten Halbzeit setzte sich das Hin und Her dann fort, zunächst waren wieder die Gäste am Zug, erneut war der starke Beslic zur Stelle und stellte auf 2:3! Diesen Treffer nahmen die Hausherren als Anlass, dass Spiel jetzt noch offensiver anzulegen, für die Gäste ergaben sich immer mehr Räume zum Kontern, doch es blieb bis zum Ende spannend. Erst nach 86 Minuten entschied Bruno Bogovic nach einem Konter das Spiel! Der ASK Skoda Simon Goberling weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von drei Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

"Wir haben die Gastgeber in den Anfangsminuten richtig überrascht, in der zweiten Halbzeit hätten wir das Spiel eigentlich schon früher entscheiden können", so Goberlings Trainer Joachim Postmann.

Der Beste: Bruno Bogovic (Goberling)

1. Klasse Süd: Neuhaus am Klausenbach – ASK Skoda Simon Goberling, 2:4 (2:2)

2 Andrej Beslic 0:1

9 Raphael Schermann 0:2

16 Christian Fischer 1:2

45 Andraz Sorko 2:2

56 Andrej Beslic 2:3

86 Bruno Bogovic 2:4

