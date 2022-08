Neuhaus/Klausenb. triumphiert im Gipfeltreffen - perfekter Start damit vollendet

Details Sonntag, 21. August 2022 23:53

Loipersdorf-Kitzladen hatte am Samstag gegen Neuhaus am Klausenbach mit 2:3 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage.

Luka Vrhunc Pfeifer brachte Neuhaus/Klausenb. in der 33. Spielminute in Führung. Den Freudenjubel des Gasts machte Nikola Lovric zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (36.). Zwei Minuten später ging der Tabellenführer durch den zweiten Treffer von Pfeifer in Führung. Mit einem Tor Vorsprung für Neuhaus/Klaus. ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Andraz Sorko erhöhte den Vorsprung von Neuhaus am Klausenbach nach 64 Minuten auf 3:1. Das 2:3 von Loipersdorf-Kitzl. bejubelte Harun Grozdanic (67.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter gewann Neuhaus/Klausenb. gegen Loipersdorf-Kitzl.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist Loipersdorf-Kitzladen auf Platz vier abgerutscht.

Die errungenen drei Zähler gingen für Neuhaus/Klaus. einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

Am kommenden Samstag trifft Loipersdorf-Kitzl. auf SK Unterschützen, Neuhaus/Klausenb. spielt am selben Tag gegen ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab.

1. Klasse Süd: Loipersdorf-Kitzladen – Neuhaus am Klausenbach, 2:3 (1:2)

67 Harun Grozdanic 2:3

64 Andraz Sorko 1:3

38 Luka Vrhunc Pfeifer 1:2

36 Nikola Lovric 1:1

33 Luka Vrhunc Pfeifer 0:1