Buchschachen weiter mit null Punkten am Tabellenende

Details Montag, 22. August 2022 23:52

Nach vier Niederlagen am Stück ist der Start in die neue Saison für Buchschachen gehörig missglückt. Mit 1:3 musste man sich Sankt Martin/Raab geschlagen geben und das nach den 90 Minuten wohl auch verdient.

Die ersten 30 Minuten gestalteten sich noch relativ ausgeglichen, danach kamen die Hausherren aber immer besser in Fahrt. Simon Jaksic brachte sein Team in der 30. Minute nach vorn. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von St. Martin in die Kabine, von Buchschachen war bis dato wenig zu sehen, man merkte dem Team das fehlende Selbstvertrauen doch an.

Gastgeber ohne Zweifel

In den zweiten 45 machten die Hausherren dann schnellen Prozess. Zuerst war es Zvonimir Panic, er erhöhte für den Gastgeber auf 2:0 (58.). Dominik Windisch baute den Vorsprung vom ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab in der 67. Minute aus, da war das Spiel bereits entschieden. Milos Galin verkürzte dann zumindest für den SC Buchschachen später in der 75. Minute auf 1:3. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter gewann Sankt Martin/Raab dann aber am Ende verdient. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte St. Martin im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Der SC Buchschachen ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. 5:16 – das Torverhältnis des Tabellenletzten spricht eine mehr als deutliche Sprache.

"Ich denke, dass der Sieg nach den 90 Minuten in Ordnung geht, vor allem aufgrund der ersten Stunde", so der Sektionsleiter der Hausherren.

1. Klasse Süd: ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab – SC Buchschachen, 3:1 (1:0)

75 Milos Galin 3:1

67 Dominik Windisch 3:0

58 Zvonimir Panic 2:0

30 Simon Jaksic 1:0