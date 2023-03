Oberdorf verbucht bei Buchschachen Big Points im Tabellenkeller

Details Sonntag, 19. März 2023 14:16

Am Samstagnachmittag gelang Oberdorf ein bedeutsamer Dreipunkter im Tabellenkeller, konnte das Gastspiel bei Tabellenschlusslicht Buchschachen dank eines späten Treffers in der Schlussphase mit 2:1 gewonnen werden. Im Hinspiel hatte Oberdorf einen Erfolg geholt und einen 5:3-Sieg zustande gebracht.

Ausgeglichener erster Akt

Der Auftakt verlief für den Gast nach Maß, folgte nach einigen ausgelassenen Möglichkeiten der Führungstreffer durch Bruno Drzic (24.), der einen Verteidiger ins Leere grätschen lässt und staubtrocken ins kurze Eck abschließt. Lange aber wehrte die Freude nicht, schlugen die Hausherren nach einem Eckball und den Treffer von Tomas Pablo Marolt (30.) prompt zurück. Mit dem 1:1 ging es auch in die Halbzeitpause.

Packende Schlussphase bringt Entscheidung

In einer an sich ereignisarmen zweiten Spielhälfte heizt die Schlussphase nochmals ordentlich ein. Auf der einen Seite lassen die Hausherren durch einen Lattentreffer in Folge eines Freistoßes die Top-Chance auf das 2:1 liegen (80.), quasi im Gegenzug besorgt Bruno Drzic mit einem tollen Abschluss aus 25 Metern ins lange Eck den Siegtreffer für Oberdorf (84.). Letztlich nimmt Oberdorf gegen den direkten Abstiegskonkurrenten damit wichtige Punkte mit und trug einen Sieg davon.

42 Gegentreffer hat SC Buchschachen mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Klasse Süd. Damit stehen zwei Siege, zwei Unentschieden und zehn Pleiten in der Bilanz.

Vier Siege, ein Remis und neun Niederlagen hat Oberdorf derzeit auf dem Konto. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte Oberdorf endlich wieder einmal drei Punkte.

Während Buchschachen am kommenden Samstag Loipersdorf-Kitzladen empfängt, bekommt es Oberdorf am selben Tag mit Neuhaus am Klausenbach zu tun.

1. Klasse Süd: SC Buchschachen – Oberdorf, 1:2 (1:1)

82 Bruno Drzic 1:2

28 Tomas Pablo Marolt 1:1

23 Bruno Drzic 0:1

