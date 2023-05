Aufholjagd ohne zählbaren Erfolg: Welgersdorf ringt Buchschachen nieder

Details Samstag, 29. April 2023 23:15

Am Samstagnachmittag verpasste Buchschachen das Comeback im Gastspiel bei Welgersdorf und unterlag final mit 2:3 - das Match ging im Rahmen der 20. Runde über die Bühne. Im Hinspiel hatte Buchschachen knapp die Nase mit 1:0 vorn gehabt.

Aufholjagd bleibt unbelohnt

Martin Antol brachte die Hausherren in der 21. Minute nach vorn. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Welgersdorf. Ali Bayani erhöhte für die Heimmannschaft auf 2:0 (55.). Für das 3:0 sorgte Welgersdorf in Minute 80 - damit schien das Match längst zugunsten des Gastgebers entschieden. Doch die Gäste holten zum Turnaround aus: Für das 1:3 von SC Buchschachen zeichnete Dominik Rusz verantwortlich (81.). In der Nachspielzeit (93.) gelang Thomas Lechner der zweite Anschlusstreffer für den Gast. Zu einem Punktgewinn reichte es jedoch nicht mehr.

Die Leistungssteigerung von SV Welgersdorf lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo Welgersdorf einen deutlich verbesserten achten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 14 ab. Durch diesen Erfolg verließ SV Welgersdorf den letzten Tabellenrang. Nach vier sieglosen Spielen ist man wieder in der Erfolgsspur.

Buchschachen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei SC Buchschachen noch ausbaufähig. Nur fünf von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur drei Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten von Buchschachen alles andere als positiv. Drei Siege, fünf Remis und elf Niederlagen hat Welgersdorf derzeit auf dem Konto.

Während SV Welgersdorf am kommenden Montag Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn empfängt, bekommt es SC Buchschachen am selben Tag mit Kemeten zu tun.

1. Klasse Süd: SV Welgersdorf – SC Buchschachen, 3:2 (1:0)

93 Thomas Lechner 3:2

81 Dominik Rusz 3:1

80 Szabolcs Loedoer 3:0

55 Ali Bayani 2:0

21 Martin Antol 1:0

