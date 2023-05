Zehn Treffer: Zuberbach siegt gegen Deutsch Kaltenbrunn mit 6:4

Details Samstag, 29. April 2023 22:50

Ein wahres Torfestival wurde den Zuschauern beim Duell Zuberbach gegen Deutsch Kaltenbrunn im Rahmen der 20. Runde geboten - am Ende setzten sich die Hausherren mit 6:4 durch. Im Hinspiel hatte Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn nach 90 Minuten beim 3:1 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

Tore am Fließband

Der Gast geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Andras Varga das schnelle 1:0 für SV Zuberbach erzielte. Mit einem schnellen Doppelpack (14./15.) zum 2:1 schockte Dominik Schlener Zuberbach und drehte das Spiel zugunsten der Gäste. Den Freudenjubel von Deutsch Kaltenbrunn machte Varga zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (17.). Peter Farkas war zur Stelle und markierte das 3:2 von SV Zuberbach (23.). Nur wenig später stellte Andras Varga bereits auf 4:2 (34.). Mit der Führung für Zuberbach ging es in die Halbzeitpause. Varga führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 5:2 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (69.). Peter Kollar beförderte das Leder zum 3:5 von Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn über die Linie (70.). Der sechste Streich von SV Zuberbach war Matyas Tamas Czene vorbehalten (76.). Kevin Baumgartner versenkte den Ball in der 83. Minute im Netz von Zuberbach und besorgte den 6:4-Schlusspunkt. Am Schluss schlug SV Zuberbach Deutsch Kaltenbrunn vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Zuberbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Auf zehntem Rang hielt sich SV Zuberbach in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die fünfte Position inne. Zuberbach klettert nach diesem Spiel auf den achten Tabellenplatz. SV Zuberbach erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhr Deutsch Kaltenbrunn bisher ein. Durch diese Niederlage fällt Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn in der Tabelle auf Platz neun zurück. Die formschwache Abwehr, die bis dato 50 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Deutsch Kaltenbrunn in dieser Saison. Nach dem zehnten Spiel in Folge ohne Dreier verliert man im Klassement weiter an Boden.

Sechs Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat Deutsch Kaltenbrunn derzeit auf dem Konto. Zuberbach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, drei Unentschieden und zehn Pleiten.

SV Zuberbach ist am Samstag (17:30 Uhr) bei Oberdorf zu Gast. Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn ist am kommenden Montag zu Gast bei SV Welgersdorf.

1. Klasse Süd: SV Zuberbach – Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn, 6:4 (4:2)

83 Kevin Baumgartner 6:4

76 Matyas Tamas Czene 6:3

70 Peter Kollar 5:3

69 Andras Varga 5:2

34 Andras Varga 4:2

23 Peter Farkas 3:2

17 Andras Varga 2:2

15 Dominik Schlener 1:2

14 Dominik Schlener 1:1

9 Andras Varga 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei