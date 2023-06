Welgersdorf weist Loipersdorf-Kitzladen in die Schranken

Details Samstag, 03. Juni 2023 23:57

Dem vermeintlichen Underdog, SV Welgersdorf, wusste Loipersdorf-Kitzladen nichts entgegenzusetzen und kassierte am Samstag im Rahmen der 25. Runde ein deutliches 0:3. Gegen Welgersdorf setzte es für Loipersdorf-Kitzladen also eine unerwartetet Pleite. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das Loipersdorf-Kitzl am Ende mit 3:2 gewonnen hatte.

Treffer nur für das Heim-Team

In der achten Minute traf SV Welgersdorf zum ersten Mal ins Schwarze. Martin Antol erhöhte für die Gastgeber auf 2:0 (28.). Die Hintermannschaft von Loipersdorf-Kitzladen ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Den Vorsprung von Welgersdorf ließ Niko Urbauer in der 60. Minute nach perfekter Müller-Vorarbeit anwachsen. Unter dem Strich verbuchte SV Welgersdorf gegen Loipersdorf-Kitzl. einen 3:0-Sieg.

Welgersdorf befindet sich am 25. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte.

Der Patzer von Loipersdorf-Kitzl zog im Klassement keine Folgen nach sich. In den letzten fünf Partien ließen die Gäste zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sechs.

Am kommenden Sonntag tritt SV Welgersdorf bei ASK Skoda Simon Goberling an, während Loipersdorf-Kitzladen einen Tag zuvor Oberdorf empfängt.

1. Klasse Süd: SV Welgersdorf – Loipersdorf-Kitzladen, 3:0 (2:0)

60 Niko Urbauer 3:0

28 Martin Antol 2:0

8 Szabolcs Loedoer 1:0

