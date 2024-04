SV Heiligenbrunn holt spät einen Punkt gegen ASKÖ Schlaining

Spielberichte

Details Sonntag, 14. April 2024 19:15

SV Heiligenbrunn und ASKÖ Schlaining verließen den Platz beim Endstand von 2:2. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Im Hinspiel hatte Heiligenbrunn durch einen 1:0-Erfolg bei ASK Schlaining die drei Punkte eingefahren.

Pattstellung zum Ende hin

SV Heiligenbrunn ging durch Stefan Seybold in der 15. Minute in Führung. Die passende Antwort hatte Marin Glavas parat, als er in der 19. Minute zum Ausgleich traf. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. György Nyari machte in der 51. Minute das 2:1 von Schlaining perfekt. Für den späten Ausgleich war Manuel Marcec verantwortlich, der in der 90. Minute zur Stelle war. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Heiligenbrunn und ASKÖ Schlaining spielten unentschieden.

Mit diesem Unentschieden verpasste der Gast die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

SV Heiligenbrunn tritt am kommenden Samstag bei ASK Markt Neuhodis an, Schlaining empfängt am selben Tag SV Zuberbach.

1. Klasse Süd: SV Heiligenbrunn – ASKÖ Schlaining, 2:2 (1:1)

90 Manuel Marcec 2:2

51 György Nyari 1:2

19 Marin Glavas 1:1

15 Stefan Seybold 1:0

