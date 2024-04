Wiesfleck erteilt Jabing eine Lehrstunde - halbes Dutzend eingeschenkt!

Spielberichte

Details Samstag, 13. April 2024 20:11

SC Wiesfleck zog ASK Jabing das Fell über die Ohren: 1:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Tabellenletzten. Die Überraschung blieb aus: Gegen Wiesfleck kassierte Jabing eine deutliche Niederlage. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. SC Wiesfleck hatte mit 4:1 gesiegt.

Klare Sache für den Gast

Die Gäste legten los wie die Feuerwehr und ließen durch einen Doppelschlag von Felix Ferk aufhorchen (12./13.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 3:0 durch Stefan Hettlinger schien die Partie bereits in der 46. Minute mit Wiesfleck einen sicheren Sieger zu haben. Mit dem 4:0 von Daniel Kasza für SC Wiesfleck war das Spiel eigentlich schon entschieden (48.). Ognjen Bubnjevic erzielte in der 50. Minute den Ehrentreffer für ASK Jabing. Kasza (52.) und Hettlinger (53.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung von Wiesfleck. SC Wiesfleck überrannte Jabing förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei ASK Jabing klar erkennbar, sodass bereits 62 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Mit nur 15 Treffern stellt Jabing den harmlosesten Angriff der 1. Klasse Süd. Die Saison neigt sich dem Ende entgegen und ASK Jabing hat noch keinen einzigen Sieg auf dem Konto. Für Jabing sprangen in den letzten fünf Spielen nur zwei Punkte heraus.

Bei SC Wiesfleck präsentierte sich die Abwehr angesichts 31 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (40). Durch den Erfolg verbesserte sich Wiesfleck im Klassement auf Platz acht. Acht Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat SC Wiesfleck momentan auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für Jabing ist Loipersdorf-Kitzladen (Samstag, 17:00 Uhr). SC Wiesfleck misst sich am selben Tag mit Neuhaus am Klausenbach (16:00 Uhr).

1. Klasse Süd: ASK Jabing – SC Wiesfleck, 1:6 (0:2)

53 Stefan Hettlinger 1:6

52 Daniel Kasza 1:5

50 Ognjen Bubnjevic 1:4

48 Daniel Kasza 0:4

46 Stefan Hettlinger 0:3

13 Felix Ferk 0:2

12 Felix Ferk 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.