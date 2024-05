ASK Schlaining triumphiert klar gegen Neuhaus am Klausenbach

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 22:43

In einer spannenden Begegnung der 23. Runde der 1. Klasse Süd sicherte sich ASK Schlaining einen 3:0-Sieg über Neuhaus am Klausenbach. Die Heimmannschaft zeigte eine überzeugende Leistung, angeführt von den herausragenden Torschützen Marin Glavas und Adrian Kovacs, die das Spiel maßgeblich entschieden.

Starke erste Halbzeit legt den Grundstein

Die Partie begann dynamisch mit dem Anpfiff und beide Teams zeigten sofort, dass sie gewillt waren, die Oberhand zu gewinnen. Die erste große Chance des Spiels ließ nicht lange auf sich warten, doch sie wurde in der 16. Minute von einer noch besseren Parade des Torhüters überschattet.

In der 34. Minute war es dann soweit: Marin Glavas erzielte das 1:0 für ASK Schlaining. Dieses Tor gab dem Team zusätzlichen Schwung, und nur fünf Minuten später, in der 39. Minute, verdoppelte Glavas mit einem weiteren spektakulären Treffer den Vorsprung. Mit einem komfortablen 2:0 ging es in die Halbzeitpause, und die Fans der Heimmannschaft konnten ihre Freude kaum verbergen.

Zweite Halbzeit: Kovacs setzt den Schlusspunkt

Nach der Pause suchte Neuhaus am Klausenbach nach Wegen, ins Spiel zurückzufinden, doch ASK Schlaining hielt den Druck aufrecht. In der 55. Minute schlug Adrian Kovacs zu und erzielte mit einem Traumtor das 3:0. Dieser Treffer zementierte nicht nur den Sieg für ASK Schlaining, sondern brachte Kovacs auch den Titel des Man of the Match ein, wie seine herausragende Leistung in der 75. Minute nochmals betont wurde.

Die Mannschaft kontrollierte das Spiel bis zum Schlusspfiff in der 90. Minute, wo das Ergebnis von 3:0 offiziell feststand.

1. Klasse Süd: Schlaining : Neuhaus/Klaus. - 3:0 (2:0)

55 Adrian Kovacs 3:0

39 Marin Glavas 2:0

34 Marin Glavas 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.