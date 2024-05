ASK Markt Neuhodis sichert sich den Heimsieg gegen ASK Jabing

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 22:45

In einer spannenden Begegnung der 23. Runde der 1. Klasse Süd sicherte sich ASK Markt Neuhodis einen verdienten 2:0-Erfolg gegen ASK Jabing. Die Fans sahen eine erste Halbzeit ohne Tore, doch Daniel Horvath entfachte nach der Pause das Feuer und sorgte mit einem Doppelpack für den Endstand.

Startphase ohne Tore

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als die Mannschaften auf dem Platz standen und der Anpfiff ertönte. Trotz einiger guter Ansätze von beiden Seiten gelang es keiner Mannschaft, in der ersten Halbzeit zählbare Erfolge zu erzielen. ASK Markt Neuhodis zeigte sich zwar im Mittelfeld überlegen, doch die entscheidenden Pässe in die Spitze fehlten. Auf der anderen Seite konnte ASK Jabing einige Konter setzen, aber die Abwehr der Heimmannschaft stand sicher und ließ kaum Chancen zu. So ging es mit einem 0:0 in die Pause, was die Spannung für die zweite Hälfte nur erhöhte.

Horvath entscheidet das Spiel

Nach dem Wiederanpfiff änderte sich das Bild: ASK Markt Neuhodis kam entschlossener aus der Kabine. Der Durchbruch gelang schließlich in der 63. Minute. Daniel Horvath, der bis dahin schon mehrmals gefährlich vor das Tor kam, nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von ASK Jabing und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Dieses Tor gab den Hausherren sichtlich Auftrieb, und sie drängten auf die Entscheidung. Das zweite Tor durch Horvath fiel in der 75. Minute - er traf zum 2:0. Damit sorgte Horvath nicht nur für die Vorentscheidung, sondern auch für seinen Doppelpack, was die Fans begeisterte. ASK Jabing versuchte in der verbleibenden Spielzeit noch einmal alles, um den Anschlusstreffer zu erzielen, doch die Defensive von ASK Markt Neuhodis stand sicher.

Es blieb beim 2:0. Der Jubel bei ASK Markt Neuhodis war groß, während ASK Jabing die Heimreise ohne Punkte antreten musste.

1. Klasse Süd: Markt Neuhodis : Jabing - 2:0 (0:0)

75 Daniel Horvath 2:0

63 Daniel Horvath 1:0

