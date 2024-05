Loipersdorf-Kitzl. sichert sich Auswärtssieg gegen Deutsch Kaltenbrunn

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 22:47

In einer spannungsgeladenen Begegnung der 23. Runde der 1. Klasse Süd sicherte sich Loipersdorf-Kitzladen einen wichtigen 2:0-Auswärtssieg gegen Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn. Die Gäste dominierten durch effiziente Chancenverwertung, während das Heimteam trotz mehrerer Angriffsversuche erfolglos blieb.

Frühe Führung setzt Deutsch Kaltenbrunn unter Druck

Bereits in der 5. Minute ging Loipersdorf-Kitzl. durch einen geschickten Spielzug in Führung. Daniel Prenner nutzte einen Querpass und traf vor einem leeren Tor, was das schnelle 0:1 für die Gäste bedeutete. Deutsch Kaltenbrunn, angefeuert durch das heimische Publikum, suchte nach Wegen, um den frühen Rückstand auszugleichen. Trotz einiger vielversprechender Aktionen, wie in der 30. Minute, als ein guter Mittelfelderoberung zu einer Chance führte, blieb der Erfolg aus. Der Torwart der Gäste parierte geschickt.

Die Heimmannschaft intensivierte ihre Bemühungen, doch auch weitere Versuche blieben ohne die erhofften Ergebnisse. In der 21. Minute gab es einen starken Abschluss, der jedoch knapp sein Ziel verfehlte. Potzmann versuchte es auf ähnliche Weise, jedoch ohne den entscheidenden Erfolg zu bringen. Das Heimteam zeigte Einsatz und Willen, aber die Effektivität vor dem Tor ließ zu wünschen übrig.

Loipersdorf-Kitzl. entscheidet das Spiel

Die zweite Halbzeit begann mit anhaltendem Druck von Deutsch Kaltenbrunn, aber die Gäste standen defensiv gut organisiert. Die vorentscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 53. Minute, als Filip Mandic einen Freistoß für Loipersdorf-Kitzl. direkt durch die Mauer zum 0:2 unhaltbar verwandelte.

Deutsch Kaltenbrunn hatte in der 78. Minute noch eine gute Gelegenheit, als der Ball knapp über das Tor geschossen wurde. Der Endstand von 0:2 spiegelte die Effektivität der Gäste in der Chancenverwertung wider und besiegelte den Sieg für Loipersdorf-Kitzl.

1. Klasse Süd: Deutsch Kaltenbrunn : Loipersdorf-Kitzl - 0:2 (0:1)

53 Filip Mandic 0:2

5 Daniel Prenner 0:1

