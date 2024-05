ASK Goberling schenkt Kemeten auswärts sechs Buden ein

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 22:51

Ein aufregendes Fußballspiel fand in der 23. Runde der 1. Klasse Süd statt, als ASK Goberling das Team von Kemeten mit einer beeindruckenden Leistung von 6:1 besiegte. Von Anfang bis Ende zeigte ASK Goberling eine starke Dominanz auf dem Spielfeld, die durch eine Serie von Toren unterstrichen wurde, während Kemeten trotz eines frühen Vorsprungs letztendlich das Nachsehen hatte.

Ein früher Vorsprung und eine rasche Antwort

Die Partie begann mit viel Energie, als Kemeten in der 14. Minute durch Dominik Pausackerl in Führung ging. Doch die Freude währte nicht lange, denn ASK Goberling reagierte schnell und glich durch Bine Pusnik in der 25. Minute aus. Pusnik, der eine Schlüsselrolle im Spiel seines Teams spielte, nutzte seine Chance effizient und brachte die Gäste zurück ins Spiel.

Kontinuierliche Dominanz von ASK Goberling

Nach dem Ausgleichstreffer übernahm ASK Goberling die Kontrolle über das Spiel und dominierte sowohl das Mittelfeld als auch die Angriffsaktionen. Dies führte zu weiteren Toren in der ersten Halbzeit durch Stefan Neudecker in der 43. Minute und erneut durch Bine Pusnik kurz vor der Pause, was den Halbzeitstand auf 3:1 für ASK Goberling setzte.

Die zweite Halbzeit begann mit einem ähnlichen Bild, da ASK Goberling weiterhin den Druck erhöhte. Denis Besirevic erweiterte den Vorsprung in der 50. Minute auf 4:1, gefolgt von einem weiteren Tor durch Bine Pusnik nur zwei Minuten später, was seinen Hattrick komplettierte und das Ergebnis auf 5:1 erhöhte. Kemeten schien überwältigt und konnte nicht mehr effektiv in das Spielgeschehen eingreifen, was ASK Goberling ausnutzte. In der 76. Minute setzte Salih Gashi den Schlusspunkt für ASK Goberling mit einem präzisen Schuss, der den Endstand von 6:1 festlegte.

1. Klasse Süd: Kemeten : Goberling - 1:6 (1:3)

76 Salih Gashi 1:6

50 Denis Besirevic 1:5

48 Bine Pusnik 1:4

45 Bine Pusnik 1:3

43 Stefan Neudecker 1:2

25 Bine Pusnik 1:1

14 Dominik Pausackerl 1:0

