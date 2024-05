Dominante Vorstellung: SK Unterschützen überrollt SV Heiligenbrunn mit 6:0

Spielberichte

Details Sonntag, 19. Mai 2024 23:31

In einer eindrucksvollen Demonstration ihrer Stärke gelang es SK Unterschützen, SV Heiligenbrunn in einem Auswärtsspiel der 23. Runde der 1. Klasse Süd (BGLD) mit einem klaren 6:0 zu besiegen. Die Gäste dominierten das Spiel von Beginn an und ließen zu keinem Zeitpunkt Zweifel aufkommen, wer als Sieger vom Platz gehen würde.

Früher Doppelschlag setzt den Ton

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Daniel Vlasics bereits in der ersten Spielminute das erste Tor für SK Unterschützen erzielte. Sein schneller Treffer setzte sofort die Weichen für das Spiel. SV Heiligenbrunn, sichtlich geschockt von diesem frühen Rückschlag, konnte sich kaum erholen, bevor Vlasics in der 44. Minute erneut zuschlug und den Vorsprung kurz vor der Halbzeitpause auf 0:2 verdoppelte. Zwischen diesen beiden Ereignissen zeigte Heiligenbrunn kurzzeitig Lebenszeichen mit ein paar guten Torchancen in der 41. Minute, konnte diese aber nicht nutzen.

Zweite Halbzeit: Unterschützen setzt Offensive fort

Die zweite Halbzeit begann unmittelbar mit weiterem Druck von SK Unterschützen. Attila Gerencser erhöhte in der 53. Minute auf 0:3.

Die Tore vier und fünf folgten durch Lukas Ulreich in der 61. Minute und erneut durch Marco Helmig in der 72. Minute, was die Überlegenheit von SK Unterschützen weiter unterstrich. Marco Helmig, der bereits das fünfte Tor erzielt hatte, krönte seine Leistung mit einem weiteren Treffer zum 0:6 in der 80. Minute - zugleich dem Endstand.

1. Klasse Süd: Heiligenbrunn : Unterschützen - 0:6 (0:2)

80 Marco Helmig 0:6

72 Marco Helmig 0:5

61 Lukas Ulreich 0:4

53 Attila Gerencser 0:3

44 Daniel Vlasics 0:2

1 Daniel Vlasics 0:1

Details

