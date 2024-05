SK Unterschützen dominiert SV Zuberbach in einer atemberaubenden Partie

Spielberichte

Samstag, 25. Mai 2024

In einem außergewöhnlichen Fußballspiel der 1. Klasse Süd (BGLD) überrollte SK Unterschützen den Gast SV Zuberbach mit einem beeindruckenden 8:0. Vom Anpfiff bis zum Schlusspfiff zeigte SK Unterschützen eine überragende Leistung, die ihnen einen klaren Sieg einbrachte.

Anfänglicher Druck und erste Treffer

Die Partie begann unterhaltsam, wobei SK Unterschützen von Anfang an die Kontrolle übernahm. Nach einem kritischen Rettungsversuch in der 4. Minute, der fast zum 0:1 führte, erholte sich das Heimteam schnell. Jonas Grabenhofer eröffnete den Torreigen in der 21. Minute mit einem scharfen Schuss zum 1:0. Nur drei Minuten später verdoppelte Marco Helmig den Vorsprung, indem er nach einem Abstauber von der Latte ins Netz traf. Kurz vor der Halbzeitpause baute Jonas Grabenhofer mit seinem zweiten Tor des Tages die Führung weiter aus. Mit einem Stand von 3:0 ging es in die Halbzeitpause, und das Team von SK Unterschützen schien bereits auf der Siegerstraße zu sein.

Unaufhaltsame Torflut in der zweiten Hälfte

Nach der Pause ließ der Druck von SK Unterschützen nicht nach. Gleich nach Wiederanpfiff traf Daniel Vlasics in der 49. Minute zum 4:0, was seine Stärke im Angriff unter Beweis stellte. Vlasics, unterstützt von einer soliden Vorlage durch Nemeth Markus in der 61. Minute, konnte in der 62. Minute erneut treffen, was das Ergebnis auf 5:0 schraubte. Niklas Schwarz trug mit seinem Tor in der 75. Minute zum 6:0 bei, und Stephan Brunner Szabo sorgte mit einem Doppelpack in der 80. und 86. Minute dafür, dass das Scoreboard ein beeindruckendes 8:0 anzeigte.

Das letzte Tor von Brunner Szabo, das das 8:0 markierte, war das Sahnehäubchen einer überwältigenden Vorstellung des Heimteams. Mit dem Schlusspfiff bestätigte der 8:0 Endstand die Dominanz von SK Unterschützen, die an diesem Tag auf dem Platz unantastbar waren.

1. Klasse Süd: Unterschützen : Zuberbach - 8:0 (3:0)

86 Stephan Brunner Szabo 8:0

80 Stephan Brunner Szabo 7:0

75 Niklas Schwarz 6:0

62 Daniel Vlasics 5:0

49 Daniel Vlasics 4:0

44 Jonas Grabenhofer 3:0

24 Marco Helmig 2:0

21 Jonas Grabenhofer 1:0

