Oberdorf dominiert SV Zuberbach in einem einseitigen Duell

Spielberichte

Details Sonntag, 19. Mai 2024 23:33

Am Sonntagnachmittag trafen im Rahmen der 23. Runde der 1. Klasse Süd die Mannschaften von SV Zuberbach und Oberdorf aufeinander. In einem Spiel, das von Anfang bis Ende von der Gastmannschaft dominiert wurde, setzte sich Oberdorf klar mit einem Endstand von 1:6 durch. Der Akteur des Tages war zweifellos Leo Jakopec, der mit einem Hattrick glänzte und somit maßgeblich zum Sieg seiner Mannschaft beitrug.

Frühe Führung und kontrolliertes Spiel von Oberdorf

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als Oberdorf sofort die Initiative ergriff. Bereits in der 11. Minute zeigte sich die Effektivität ihrer Offensive, als Bine Kovacic nach einer scharfen Hereingabe das 0:1 erzielte. Trotz weiterer Chancen, insbesondere einer 'Riesenchance' in der 24. Minute, blieb es bis zur Halbzeit bei der knappen Führung für die Gäste.

Nach der Pause zeigte sich Oberdorf weiterhin überlegen. In der 62. Minute baute Leo Jakopec die Führung aus. Nur acht Minuten später erhöhte Filip Merlin auf 0:3.

SV Zuberbachs kurzes Aufbäumen und Oberdorfs starke Antwort

Der Anschlusstreffer von SV Zuberbach kam in der 72. Minute durch Dominik Nemeth. Dieses Tor gab den Gastgebern kurzzeitig Hoffnung. Doch jede Hoffnung auf eine Wende wurde schnell zunichte gemacht, als Leo Jakopec innerhalb von fünf Minuten mit zwei weiteren Toren (in der 80. und 85. Minute) den Spielstand auf 1:5 erhöhte. Seine Leistung krönte er in der 90. Minute mit seinem dritten Treffer des Tages, der das Endergebnis auf 1:6 stellte.

1. Klasse Süd: Zuberbach : Oberdorf - 1:6 (0:1)

94 Leo Jakopec 1:6

85 Leo Jakopec 1:5

80 Leo Jakopec 1:4

72 Dominik Nemeth 1:3

70 Filip Merlin 0:3

62 Leo Jakopec 0:2

11 Bine Kovacic 0:1

Details

