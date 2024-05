Überzeugender Sieg für Neuhaus/Klausenb. gegen ASK Markt Neuhodis

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 23:35

In Rahmen der 24. Runde in der 1. Klasse Süd zeigte Neuhaus am Klausenbach eine dominante Leistung gegen ASK Markt Neuhodis und sicherte sich einen klaren 3:0-Sieg. Der Heimvorteil wurde dabei optimal genutzt, und das Team zeigte sowohl offensive Stärke als auch defensive Stabilität.

Frühe Führung bringt Neuhaus in komfortable Position

Schon zu Beginn des Spiels machte Neuhaus/Klausenb. deutlich, dass sie die drei Punkte zu Hause behalten wollten. Mitja Semen zeigte bereits in der 1. Minute seine Absichten mit einem starken, jedoch erfolglosen Abschluss. Die anhaltende Offensivbemühung wurde schließlich in der 32. Minute belohnt, als Mitja Semen das erste Tor erzielte und sein Team damit 1:0 in Führung brachte. Trotz einiger guter Chancen für ASK Markt Neuhodis konnte kein Gegentor erzielt werden, unter anderem dank einer spektakulären Parade von Karlo Slukic kurz vor der Halbzeit.

Nach der Pause erhöhte sich der Druck von Neuhaus/Klausenb., was in weiteren Toren resultierte. In der 55. Minute baute Mitja Semen die Führung mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 2:0 aus. Die Angriffsbemühungen der Gastmannschaft wurden durch die starke Defensive von Neuhaus/Klausenb., die im Laufe des Spiels kaum Chancen zuließ, stetig frustriert.

Heimischen lassen nicht locker

Die Defensive von Neuhaus/Klausenb. hielt auch in der zweiten Halbzeit stand. Die Fähigkeit, unter Druck ruhig zu bleiben und effektiv zu verteidigen, war ein Schlüsselelement ihres Erfolgs. In der 72. Minute sorgte Tobias Weber mit dem dritten Tor für die endgültige Entscheidung.

Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 3:0 Sieg für Neuhaus/Klausenb., wobei die letzten Minuten ohne weitere Vorkommnisse verstrichen.

1. Klasse Süd: Neuhaus/Klaus. : Markt Neuhodis - 3:0 (1:0)

72 Tobias Weber 3:0

55 Mitja Semen 2:0

32 Mitja Semen 1:0

