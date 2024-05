Überzeugender Sieg für Kemeten: ASK Jabing kassiert Heimniederlage

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 23:37

In der 24. Runde der 1. Klasse Süd (BGLD) zeigte Kemeten eine beeindruckende Leistung gegen ASK Jabing, die in einem klaren 4:0-Sieg endete. Die Gäste dominierten das Spiel über weite Strecken und ließen dem Heimteam kaum Luft zum Atmen. Besonders Sandro Kizlin, der gleich zweimal traf, spielte eine Schlüsselrolle beim souveränen Auswärtserfolg seines Teams.

Gäste legen den Grundstein früh

Schon früh im Spiel zeichnete sich ab, dass Kemeten an diesem Tag schwer zu stoppen sein würde. Bereits in der 17. Minute brachte David Stampfel die Gäste in Führung. Sein präziser Schuss ließ dem Torwart von ASK Jabing keine Chance und sorgte für den 0:1-Vorsprung. Nur wenige Minuten später folgte die zweite kalte Dusche für die Heimmannschaft, als David Arap in der 31. Minute zum 0:2 traf. Dieser zweite Treffer unterstrich die Effektivität von Kemetens Angriff, der Jabing sichtlich in Bedrängnis brachte.

Die restliche erste Hälfte bot wenige Höhepunkte, abgesehen von ein paar kleineren Chancen und einer Trinkpause, die den Spielern beider Mannschaften eine kurze Verschnaufpause gewährte. Mit einem 0:2-Rückstand ging ASK Jabing in die Halbzeitpause, während Kemeten sichtlich zufrieden mit der eigenen Leistung sein konnte.

Kemeten dominiert weiterhin nach der Pause

Nach der Halbzeit änderte sich wenig am Bild des Spiels. ASK Jabing versuchte zwar, ins Spiel zurückzufinden, aber die Stabilität und das taktische Geschick von Kemeten ließen kaum Chancen zu. In der 81. Minute war es erneut Sandro Kizlin, der mit seinem ersten Tor zum 0:3 erhöhte und quasi den Sack zu machte. Sein zweiter Treffer des Tages folgte kurz vor Schluss in der 90. Minute und besiegelte das Schicksal von ASK Jabing mit einem 0:4-Endstand.

1. Klasse Süd: Jabing : Kemeten - 0:4 (0:2)

90 Sandro Kizlin 0:4

81 Sandro Kizlin 0:3

31 David Arap 0:2

17 David Stampfel 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.