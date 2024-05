Spannendes Duell: SV Heiligenbrunn erringt Sieg gegen ASK Goberling

Spielberichte

In einer packenden Begegnung der 24. Runde in der 1. Klasse Süd sicherte sich der SV Heiligenbrunn einen knappen 2:1-Sieg gegen den ASK Skoda Simon Goberling. Das Spiel, das mit hohen Erwartungen verbunden war, hielt, was es versprach, und bot den Zuschauern bis zur letzten Minute Spannung pur.

Erste Halbzeit: Beide Teams suchen ihren Rhythmus

Die Partie begann mit hohem Engagement beider Mannschaften, wobei ASK Goberling bereits in der 14. Minute einen Freistoß an die Querlatte setzte und damit ein frühes Zeichen setzte. Trotz dieses vielversprechenden Beginns konnten die Gastgeber in der ersten Hälfte kein Kapital daraus schlagen. Auch SV Heiligenbrunn zeigte sich offensiv, wie in der 17. Minute, als sie eine gefährliche Torchance nicht verwerten konnten. Beide Teams gingen mit einem 0:0 in die Halbzeitpause, was die Spannung für die zweite Hälfte nur noch steigerte.

Explosive zweite Halbzeit mit entscheidenden Toren

Die zweite Halbzeit begann direkt mit einem Paukenschlag. Boris Vurusic, der Angreifer von SV Heiligenbrunn, brach die Pattsituation, indem er gleich nach Wiederanpfiff in der 47. Minute das 0:1 erzielte. Dieses Tor gab den Gästen merklich Auftrieb, und Vurusic war noch nicht fertig. In der 66. Minute traf er erneut und baute die Führung zum 0:2 aus, was die Fans der Heiligenbrunner in Jubel ausbrechen ließ.

ASK Goberling, nun unter Druck, zeigte jedoch Charakter und kämpfte sich zurück ins Spiel. Der Wendepunkt kam in der 80. Minute, als Bence Nagy für Goberling traf und das Spiel auf 1:2 verkürzte. Dieses Tor belebte die Hoffnungen der Heimfans, und die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Angriffen Goberlings auf das Tor der Gäste.

Trotz der fünf Minuten Nachspielzeit, angekündigt in der 90. Minute, gelang es Goberling nicht, den Ausgleich zu erzielen. Das Spiel endete mit einem knappen 1:2, wobei SV Heiligenbrunn sich über einen hart erkämpften Sieg freuen konnte.

1. Klasse Süd: Goberling : Heiligenbrunn - 1:2 (0:0)

80 Bence Nagy 1:2

66 Boris Vurusic 0:2

47 Boris Vurusic 0:1

