Deutsch Kaltenbrunn feiert Auswärtssieg in Bad Tatzmannsdorf

Details Samstag, 01. Juni 2024 23:51

In Runde 25 der 1. Klasse Süd (BGLD) trafen Bad Tatzmannsdorf und Deutsch Kaltenbrunn aufeinander. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gelang es Deutsch Kaltenbrunn, das Spiel in der zweiten Hälfte zu drehen und mit 2:1 zu gewinnen. Die Begegnung war geprägt von zahlreichen Chancen, drei Toren und gleich drei Platzverweisen für Bad Tatzmannsdorf.

Erste Halbzeit ohne Tore, aber mit vielen Chancen

Die Partie begann intensiv, und bereits in der 7. Minute hatte Dino von Deutsch Kaltenbrunn den ersten guten Abschluss, der jedoch noch keine Früchte trug. Deutsch Kaltenbrunn zeigte sich in den ersten Minuten sehr aktiv und versuchte, das Spiel zu dominieren. Auch in der 10. Minute eroberte Töltl den Ball am Strafraum, konnte aber keinen Abschluss daraus machen.

Bad Tatzmannsdorf ließ sich jedoch nicht unterkriegen und hatte in der 36. Minute eine Großchance, als Bürger den Ball für seinen Mitspieler ablegte, der jedoch allein vor dem Tor vergab. Die erste Halbzeit endete ohne Tore, obwohl beide Teams ihre Chancen hatten.

Spannende zweite Halbzeit mit zwei Platzverweisen und drei Toren

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste. In der 56. Minute zeigte Rana erneut seine Klasse und fischte einen Freistoß von Bürger aus 22 Metern aus dem Kreuzeck. Kurz darauf, in der 62. Minute, fiel das erste Tor der Partie für Bad Tatzmannsdorf. Nach einer Ecke war es Ivan Cecura, der den Ball ins Netz beförderte und seine Mannschaft mit 1:0 in Führung brachte.

Die Freude währte jedoch nicht lange, denn nur zwei Minuten später gelang Deutsch Kaltenbrunn der Ausgleich. Nach einer Flanke köpfte Fabricio Cruz De Souza den Ball ins Tor und stellte damit das Spiel auf 1:1. In der 73. Minute drehte Deutsch Kaltenbrunn das Spiel komplett, als Fabricio Cruz De Souza erneut traf. Damit führte Deutsch Kaltenbrunn mit 2:1.

In der 83. Minute begann eine turbulente Phase für Bad Tatzmannsdorf, als Dubravko Mohac eine gelb-rote Karte sah. Nur Minuten später, in der 88. Minute, folgte die nächste gelb-rote Karte, diesmal für Botond Horvath.

Trotz Unterzahl gab Bad Tatzmannsdorf nicht auf. In der 86. Minute hatte Fran von Deutsch Kaltenbrunn eine weitere große Chance, vergab jedoch allein vor dem Tor. Am Ende reichte es jedoch für Deutsch Kaltenbrunn, das Spiel mit 2:1 zu gewinnen.

1. Klasse Süd: Bad Tatzmannsdorf : Deutsch Kaltenbrunn - 1:2 (0:0)

73 Fabricio Cruz De Souza 1:2

64 Fabricio Cruz De Souza 1:1

62 Ivan Cecura 1:0

