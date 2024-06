ASKÖ Schlaining sichert sich den Sieg gegen Loipersdorf-Kitzladen

Spielberichte

Details Samstag, 01. Juni 2024 23:56

Ein spannendes Spiel zwischen ASKÖ Schlaining und Loipersdorf-Kitzladen in der 1. Klasse Süd (BGLD) endete mit einem 4:2-Sieg für die Heimmannschaft. Trotz der Bemühungen der Gäste konnte Schlaining dank einer beeindruckenden Leistung und entscheidender Tore die drei Punkte sichern. Hier ist eine detaillierte Zusammenfassung des Spiels, das viele aufregende Momente und eine bemerkenswerte zweite Halbzeit bot.

Rassige Anfangsphase und knappe Pausenführung für Schlaining

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als ASKÖ Schlaining bereits in der zweiten Minute durch Adrian Kovacs in Führung ging. Ein sauberer Abschluss brachte das 1:0 für die Heimmannschaft. Doch Loipersdorf-Kitzladen ließ sich davon nicht beeindrucken und schlug schnell zurück. In der 9. Minute gelang Jan Benedek nach einem präzisen Freistoß der Ausgleich zum 1:1. Benedek schraubte sich in die Luft und köpfte das Leder über die Linie, was die Gäste jubeln ließ.

Nach dem Ausgleich entwickelte sich das Spiel zu einer hart umkämpften Partie mit vielen intensiven Zweikämpfen und einigen Chancen auf beiden Seiten. In der 14. Minute hatte Loipersdorf-Kitzladen eine großartige Möglichkeit, erneut in Führung zu gehen, als Prenner über die linke Seite zog und einen gefährlichen Stangler spielte. Sandor konnte jedoch nur den Torwart treffen und somit blieb es beim Unentschieden.

Erst in der 35. Minute konnte ASKÖ Schlaining wieder jubeln. Adrian Kovacs erzielte sein zweites Tor des Spiels und brachte seine Mannschaft mit 2:1 in Führung. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Halbzeitpause, obwohl beide Teams weiterhin Chancen kreierten und hart kämpften.

Entscheidung für Hausherren in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ebenfalls sehr dynamisch. Loipersdorf-Kitzladen kam mit viel Schwung aus der Kabine und hatte in der 47. Minute durch Höller und Benedek zwei vielversprechende Aktionen, die jedoch nicht zum Erfolg führten. Es war klar, dass die Gäste den Ausgleich suchten und Druck auf die Defensive von Schlaining ausübten.

Die Gastgeber konnten sich jedoch immer wieder befreien und setzten ihrerseits gefährliche Angriffe. In der 58. Minute verhinderte Palank mit einer starken Parade einen weiteren Treffer von Schlaining. Dennoch blieben die Hausherren am Drücker und belohnten sich in der 76. Minute mit dem 3:1. Adam Imre Kiss zeigte eine beeindruckende Einzelleistung und schloss gekonnt ab.

In den letzten Minuten des Spiels nahm die Intensität weiter zu. Loipersdorf-Kitzladen gab sich nicht geschlagen und versuchte, den Rückstand zu verkürzen. Doch es war wieder Adrian Kovacs, der in der 89. Minute mit seinem dritten Tor des Tages zum 4:1 für Schlaining traf. Ein weites Zuspiel wurde von ihm sauber eingeschoben und sicherte seiner Mannschaft endgültig den Sieg.

Trotz des klaren Rückstands kämpfte Loipersdorf-Kitzladen bis zur letzten Minute. In der 90. Minute gelang Daniel Peter Hornung nach einem hervorragenden Zuspiel von Höller noch der Treffer zum 4:2. Dies änderte jedoch nichts mehr am Ausgang des Spiels, das kurz darauf abgepfiffen wurde.

1. Klasse Süd: Schlaining : Loipersdorf-Kitzl - 4:2 (2:1)

93 Daniel Peter Hornung 4:2

89 Adrian Kovacs 4:1

76 Adam Imre Kiss 3:1

35 Adrian Kovacs 2:1

9 Jan Benedek 1:1

2 Adrian Kovacs 1:0

