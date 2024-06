Spektakel in der 1. Klasse Süd: SC Wiesfleck triumphiert mit 5:4 über ASK Markt Neuhodis

Spielberichte

Details Samstag, 01. Juni 2024 23:58

In einer packenden Partie der 1. Klasse Süd setzte sich der SC Wiesfleck mit 5:4 gegen den ASK Markt Neuhodis durch. Das Spiel, das in der 25. Runde ausgetragen wurde, bot den Zuschauern eine Vielzahl von Toren und spannende Wendungen. Nachdem die Gastgeber zur Halbzeit mit 3:2 in Führung lagen, drehte der SC Wiesfleck die Partie in den letzten 45 Minuten zu seinen Gunsten.

Frühe Führung und rasante erste Halbzeit - knappe Führung für Neuhodis

Bereits in der 5. Spielminute ging der SC Wiesfleck in Führung. Nejc Levec verwandelte eine frühe Chance und brachte sein Team mit 1:0 in Front. Doch die Antwort des ASK Markt Neuhodis ließ nicht lange auf sich warten. In der 21. Minute erzielte Marcus Steinreiber den Ausgleich zum 1:1. Das Spiel nahm nun Fahrt auf, und die Gastgeber nutzten ihre Chancen effizient.

In der 33. Minute war es Patrik Paudits, der den ASK Markt Neuhodis erstmals in Führung brachte. Sein Treffer zum 2:1 war das Resultat eines gut koordinierten Angriffs. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Niklas Unger auf 3:1 für die Hausherren (41. Minute). Doch der SC Wiesfleck zeigte sich unbeeindruckt und schlug noch vor dem Pausenpfiff zurück. Felix Ferk verwertete eine Ecke in der 44. Minute und verkürzte auf 3:2. Mit diesem spannenden Zwischenstand ging es in die Kabinen.

Aufholjagd und dramatisches Finale

Die zweite Halbzeit begann ebenso aufregend wie die erste endete. Der SC Wiesfleck drängte auf den Ausgleich und wurde in der 58. Minute belohnt. Stefan Hettlinger markierte mit seinem Treffer das 3:3 und brachte sein Team wieder ins Spiel. Das Momentum lag nun eindeutig auf Seiten der Gäste.

In der 69. Minute war es Lukas Lipp, der den SC Wiesfleck erstmals in dieser Partie erneut in Führung brachte. Mit seinem Tor zum 4:3 stellte er die Weichen auf Sieg. Die Gastgeber zeigten sich sichtlich beeindruckt und hatten Schwierigkeiten, das Spiel wieder an sich zu reißen. Nejc Levec, der bereits in der 5. Minute getroffen hatte, setzte in der 75. Minute noch einen drauf und erzielte das 5:3 für den SC Wiesfleck.

Doch der ASK Markt Neuhodis gab nicht auf und kämpfte weiter. In der 87. Minute gelang Daniel Horvath der Anschlusstreffer zum 4:5, was die Spannung noch einmal in die Höhe trieb. Trotz aller Bemühungen der Gastgeber, den Ausgleich zu erzielen, blieb es beim knappen Vorsprung für den SC Wiesfleck. Mit dem Schlusspfiff endete die Partie schließlich 5:4 zugunsten der Gäste.

1. Klasse Süd: Markt Neuhodis : Wiesfleck - 4:5 (3:2)

87 Daniel Horvath 4:5

75 Nejc Levec 3:5

69 Lukas Lipp 3:4

58 Stefan Hettlinger 3:3

44 Felix Ferk 3:2

41 Niklas Unger 3:1

33 Patrik Paudits 2:1

21 Marcus Steinreiber 1:1

5 Nejc Levec 0:1

