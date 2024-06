ASK Schlaining siegt auswärts bei Deutsch Kaltenbrunn mit 2:0

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 21:52

In der 26. Runde der 1. Klasse Süd (BGLD) setzte sich ASK Schlaining mit einem 2:0-Auswärtssieg gegen Deutsch Kaltenbrunn durch. Trotz eines torlosen ersten Durchgangs gelang es den Gästen, in der zweiten Halbzeit die Partie für sich zu entscheiden. Die entscheidenden Treffer erzielten Zoltan Daniel Nagy und Adrian Kovacs.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel zwischen Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn und ASK Schlaining begann um 17:30 Uhr. Von Beginn an waren beide Mannschaften bemüht, das Spielgeschehen zu kontrollieren. Die Zuschauer sahen eine intensive Partie, in der sich jedoch keine der beiden Mannschaften entscheidend durchsetzen konnte. Die Defensive der Heimmannschaft Deutsch Kaltenbrunn stand sicher und ließ den Gästen nur wenige Gelegenheiten, während auch ASK Schlaining gut verteidigte. Die erste Halbzeit endete folglich torlos, mit wenigen nennenswerten Torchancen auf beiden Seiten.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit zugunsten des Tabellendritten

In der zweiten Hälfte nahm das Spiel mehr Fahrt auf. Beide Teams versuchten, durch offensive Aktionen Druck auf den Gegner auszuüben. In der 68. Minute gelang ASK Schlaining dann der Durchbruch: Zoltan Daniel Nagy erzielte das erste Tor der Partie und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Deutsch Kaltenbrunn zeigte sich nach dem Rückstand bemüht, schnell den Ausgleich zu erzielen.

Die Heimmannschaft drängte auf das Tor und kam zu einigen Chancen. In der 86. Minute schoss der Kapitän von Deutsch Kaltenbrunn jedoch über das Fangnetz. Kurz darauf verfehlte ein weiterer Schuss von Adam knappe das Ziel. Auch Kevin konnte in der 88. Minute eine Gelegenheit nicht nutzen und schoss knapp über das Tor.

ASK Schlaining blieb weiterhin gefährlich und nutzte die sich bietenden Räume für Konter. In der 90. Minute setzte Adrian Kovacs den Schlusspunkt der Partie: Mit einem weiteren Treffer erhöhte er auf 2:0 für ASK Schlaining. Kurz darauf endete das Spiel nach 93 Minuten, einschließlich der Nachspielzeit, mit einem verdienten 2:0-Sieg für die Gäste.

1. Klasse Süd: Deutsch Kaltenbrunn : Schlaining - 0:2 (0:0)

93 Adrian Kovacs 0:2

68 Zoltan Daniel Nagy 0:1

