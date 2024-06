Erster Sieg am letzten Spieltag: Absteiger Jabing bezwingt Zuberbach!

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 21:51

In einem spannenden Aufeinandertreffen der 1. Klasse Süd (BGLD) konnte sich der ASK Jabing souverän gegen den SV Zuberbach durchsetzen. Die Gastgeber dominierten das Spielgeschehen von Beginn an und konnten durch eine starke Teamleistung einen klaren 3:0-Sieg einfahren. Besonders Ognjen Bubnjevic und Benjamin Hupfer stachen als Torschützen heraus und trugen maßgeblich zum Erfolg ihres Teams bei.

Frühe Führung durch Bubnjevic ebnet Weg zum ersten Saisonsieg

Die Partie begann mit einem intensiven Tempo, als ASK Jabing und SV Zuberbach aufeinandertrafen. Bereits in der 10. Minute gelang es Ognjen Bubnjevic, den ersten Treffer für ASK Jabing zu erzielen. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torhüter von SV Zuberbach keine Chance und brachte sein Team mit 1:0 in Führung.

Nach dem Führungstreffer setzte ASK Jabing die Gäste weiter unter Druck und erspielte sich mehrere gute Chancen. Die Defensive von SV Zuberbach hatte alle Hände voll zu tun, um weiteren Schaden zu vermeiden. Doch kurz vor der Halbzeitpause schlug Bubnjevic erneut zu. In der 43. Minute gelang ihm sein zweiter Treffer des Tages, als er einen Abwehrfehler der Gäste eiskalt ausnutzte und den Ball zum 2:0 ins Netz beförderte. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging ASK Jabing in die Halbzeitpause.

Hupfer macht den Sack zu

Nach dem Seitenwechsel blieb ASK Jabing weiterhin die spielbestimmende Mannschaft. Der SV Zuberbach versuchte zwar, ins Spiel zurückzufinden, konnte jedoch kaum nennenswerte Akzente setzen. In der 55. Minute war es dann Benjamin Hupfer, der die Vorentscheidung herbeiführte. Nach einem sehenswerten Angriff der Gastgeber war Hupfer zur Stelle und markierte mit einem platzierten Schuss das 3:0 für ASK Jabing. Damit war die Partie praktisch entschieden.

Als der Schlusspfiff nach 91 Minuten ertönte, jubelten die Spieler und Fans des ASK Jabing über einen verdienten 3:0-Sieg.

1. Klasse Süd: Jabing : Zuberbach - 3:0 (2:0)

55 Benjamin Hupfer 3:0

43 Ognjen Bubnjevic 2:0

10 Ognjen Bubnjevic 1:0

Details

