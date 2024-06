ASK Goberling holt Punkt gegen Meister SK Unterschützen

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 21:56

In einem hochspannenden Duell zwischen ASK Goberling und SK Unterschützen trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 2:2-Unentschieden. Goberling ging früh mit zwei Toren in Führung, doch Unterschützen kämpfte sich zurück und konnte in der zweiten Halbzeit ausgleichen. Am Ende teilten sich beide Teams verdient die Punkte - die Gäste standen ja schon vorab als Aufsteiger fest.

Erste Halbzeit: Goberling dominiert

Das Spiel zwischen ASK Goberling und SK Unterschützen begann pünktlich um 17:30 Uhr. Von Beginn an zeigte sich, dass beide Mannschaften entschlossen waren, das Spiel für sich zu entscheiden. Die Anfangsphase war sehr intensiv, mit einem leichten Chancenvorteil für SK Unterschützen. Doch es war ASK Goberling, das die erste große Gelegenheit nutzte.

In der 31. Minute gelang Bine Pusnik der Führungstreffer für Goberling. Nach einem gut ausgespielten Angriff konnte Pusnik den Ball im Netz unterbringen und sein Team in Front bringen. Der Treffer beflügelte Goberling, das weiterhin Druck auf den Gegner ausübte. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 43. Minute, erhöhte Thomas Kappel auf 2:0. Mit einem sehenswerten Tor sorgte er für eine komfortable Führung zur Halbzeit.

Zweite Halbzeit: Unterschützen kämpft sich zurück

Nach der Pause kam SK Unterschützen deutlich stärker aus der Kabine. Die Gäste erhöhten den Druck und versuchten, das Spiel zu drehen. In der 62. Minute gelang Marco Helmig der Anschlusstreffer zum 2:1. Helmig nutzte eine Unachtsamkeit der Goberlinger Abwehr und brachte sein Team wieder ins Spiel.

Unterschützen blieb am Drücker und belohnte sich schließlich in der 71. Minute mit dem Ausgleichstreffer. Wieder war es Marco Helmig, der erfolgreich war und das 2:2 erzielte. Helmig zeigte eine starke Leistung und war der entscheidende Mann für Unterschützen an diesem Tag.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Zweikämpfen und Chancen auf beiden Seiten. Goberling versuchte, die erneute Führung zu erzielen, während Unterschützen weiterhin Druck machte. In der 80. Minute waren die Gäste erneut am Drücker, konnten jedoch keine weiteren Tore mehr erzielen.

Schließlich endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem 2:2-Unentschieden. Goberling und Unterschützen teilten sich die Punkte in einem Spiel, das an Spannung kaum zu überbieten war.

1. Klasse Süd: Goberling : Unterschützen - 2:2 (2:0)

71 Marco Helmig 2:2

62 Marco Helmig 2:1

43 Thomas Kappel 2:0

31 Bine Pusnik 1:0

