Knapper Heimsieg für Dörfl gegen Wiesen

Details Sonntag, 02. April 2023 19:34

Im Spiel von Sportclub Dörfl gegen SC Wiesen gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von SC Dörfl, der sich im Zuge der 13. Runde damit drei Zähler aufs Konto packt. Die Ausgangslage sprach für Sportclub Dörfl, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem das Heimteam gegen Wiesen mit einem knappen 5:4 triumphiert hatte.

Turnaround der Heimelf

Peter Toth versenkte den Ball in der 32. Minute im Netz von SC Wiesen und markierte damit das 1:0. Mit demselben Zwischenstand ging es auch in die Kabinen. Fabian Habeler traf zum 1:1 zugunsten von Wiesen (47.) - und das zu einem mental günstigen Zeitpunkt direkt nach Wiederbeginn. Sportclub Dörfl musste den Treffer von Marcell Deak zum 2:1 hinnehmen (60.), damit hatten die Gäste das Spiel gedreht. Für das zweite Tor von SC Dörfl war Dominik Bence Szemere verantwortlich, der in der 78. Minute das 2:2 besorgte. Dass die Heimelf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Richard Mark Horvath, der in der 84. Minute zur Stelle war und zum 3:2 einschob. In derselben Minute hatte Martin Pran von SC Wiesen die Ampelkarte kassiert. Mit der Gelb-Roten Karte für Patrick Windisch (84.) waren beide Teams personell wieder pari. Am Ende behielt SC Dörfl gegen Wiesen die Oberhand.

Sportclub Dörfl machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem fünften Platz. Fünf Siege, vier Remis und vier Niederlagen haben die Hausherren momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief Sportclub Dörfl konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur zwei Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten von SC Wiesen nicht sonderlich positiv. Wiesen wartet schon seit sechs Spielen auf einen Sieg.

Nächster Prüfstein für Sportclub Dörfl ist SV Antau (Samstag, 16:30 Uhr). SC Wiesen misst sich am selben Tag mit ASK Tschurndorf (15:00 Uhr).

2. Klasse Mitte: Sportclub Dörfl – SC Wiesen, 3:2 (1:0)

84 Richard Mark Horvath 3:2

78 Dominik Bence Szemere 2:2

60 Marcell Deak 1:2

47 Fabian Habeler 1:1

32 Peter Toth 1:0

