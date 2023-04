Sieggraben mit Kantersieg bei Mannersdorf

Details Sonntag, 02. April 2023 08:41

Unter dem Deckmantel der 13. Runde in der 2. Klasse Mitte standen sich Mannersdorf und Sieggraben gegenüber - die Gäste gewannen dieses Match deutlich mit 5:1. Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 2:2-Unentschieden getrennt.

Deutliche Angelegenheit nach der Pause

Laszlo Egle war früh mit der Führung zur Stelle (8.) und markierte das 0:1. Marcel Herold traf allerdings rasch zum 1:1 zugunsten von Mannersdorf (16.) und stellte den Einstand wieder her. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Egle schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (66.) - 1:2. Dardan Muji beseitigte mit seinen Toren (74./83.) die letzten Zweifel am Sieg von Sieggraben und stellt auf 1:4. Egle überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:1 für die Gäste (89.) und setzt damit den Schlusspunkt.

Trotz der Schlappe behält Mannersdorf den vierten Tabellenplatz bei. Nur zweimal gab sich das Heimteam bisher geschlagen. Die Leistungskurve von UFC Mannersdorf zeigt nach unten und so wartet man nun schon seit fünf Spielen auf den nächsten Sieg.

Durch den Erfolg verbesserte sich Sieggraben im Klassement auf Platz fünf. Fünf Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat UFC Sieggraben derzeit auf dem Konto.

UFC Mannersdorf tritt am Freitag, den 07.04.2023, um 19:30 Uhr, bei der Zweitvertretung von Deutschkreutz/Unterfrauenhaid an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt UFC Sieggraben SC Unterrabnitz.

2. Klasse Mitte: UFC Mannersdorf – UFC Sieggraben, 1:5 (1:1)

89 Laszlo Egle 1:5

83 Dardan Muji 1:4

74 Dardan Muji 1:3

66 Laszlo Egle 1:2

16 Marcel Herold 1:1

8 Laszlo Egle 0:1

