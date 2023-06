Antau wird seiner Favoritenrolle bei Unterrabnitz gerecht - 1:3

Details Samstag, 03. Juni 2023 22:55

Am Samstag gelang dem SV Antau zum Saison-Kehraus ein 3:1-Auswärtserfolg beim SC Unterrabnitz. Im Hinspiel wurde Unterrabnitz mit 2:6 abgeschossen.

Die Gäste schreiben zum Saison-Ende voll an

Lukas De Zordo brachte den Gast in der 45. Minute in Front. Zur Pause wusste SV Antau eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der 53. Minute gelang SC Unterrabnitz der Ausgleich durch Joachim Frühstück. Sechs Minuten später ging Antau durch den zweiten Treffer von Zordo wieder in Führung - ein feines Volley-Tor aus der zweiten Reihe. Raphael Pohl versenkte die Kugel zum 3:1 für SV Antau (75.) nach einer klasse Vorlage. Am Ende hieß es für Antau: drei Punkte auf des Gegners Platz durch einen Auswärtserfolg bei Unterrabnitz.

SC Unterrabnitz steht zum Abschluss der Saison auf dem elften Tabellenplatz. Unterm Strich kassierte Unterrabnitz 60 Gegentreffer.

SV Antau schließt das Fußballjahr auf Rang vier ab. Die Abwehr von Antau stand im Saisonverlauf ligaweit für gehobene Qualität. Die lediglich 30 Gegentreffer sind ein sehr guter Wert. Zum Saisonende hat SV Antau zwölf Siege, sechs Niederlagen und vier Unentschieden auf dem Konto stehen.

2. Klasse Mitte: SC Unterrabnitz – SV Antau, 1:3 (0:1)

75 Raphael Pohl 1:3

59 Lukas De Zordo 1:2

53 Joachim Fruehstueck 1:1

46 Lukas De Zordo 0:1

