Den Meister gebogen: Mannersdorf ringt Unterpullendorf nieder

Details Samstag, 03. Juni 2023 23:05

UFC Mannersdorf gab auch im letzten Saisonspiel eine gute Figur ab und siegte mit 4:2 gegen SC Unterpullendorf. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Mannersdorf die Nase vorn. Vor heimischem Publikum hatte sich Unterpullendorf einen Punkt beim Stand von 1:1 gesichert.

Torreiche Angelegenheit

Für das erste Tor sorgte Manuel Supper. In der 15. Minute traf der Spieler von UFC Mannersdorf ins Schwarze. Rafael Magedler versenkte die Kugel zum 2:0 für die Heimmannschaft (18.). Armin Pravics traf zum 1:2 zugunsten von SC Unterpullendorf (39.) mit einem satten Schuss unters Tordach. Zur Pause wusste Mannersdorf eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Das 3:1 für UFC Mannersdorf stellte Magedler sicher. In der 76. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. In der Nachspielzeit (94.) gelang Balazs Vidak der Anschlusstreffer für Unterpullendorf. Supper setzte noch einen drauf und schoss einen weiteren Treffer für Mannersdorf kurz vor dem Abpfiff (98.) - mit dem 4:2 war die Messe dann auch gelesen. Am Ende stand UFC Mannersdorf als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Zum Aufstieg langte es diese Spielzeit nicht für Mannersdorf. Die sehr gute Platzierung hinter den Aufstiegsrängen stimmt in Hinblick auf die kommende Saison jedoch hoffnungsfroh. Dass UFC Mannersdorf über eine funktionierende Offensivabteilung verfügt, zeigte sich auch beim letzten Aufritt des Fußballjahres. Mannersdorf erzielte insgesamt 50 Treffer. Niederlagen hatten für UFC Mannersdorf im Saisonverlauf Seltenheitswert. Nur zweimal ging Mannersdorf punktlos vom Feld. Zwölfmal holte man die volle Zählerausbeute, achtmal spielte UFC Mannersdorf unentschieden. Mannersdorf zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte elf Punkte aus den letzten fünf Spielen.

Mit der ersten Position in der Abschlusstabelle nimmt SC Unterpullendorf einen Aufstiegsplatz ein. Das ausgezeichnete Torverhältnis von 68:28 zeigt, dass es bei den Gästen in dieser Saison nicht nur in der Offensive funktionierte, sondern auch in der Hintermannschaft. Die gute Bilanz von Unterpullendorf hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SC Unterpullendorf 15 Siege, vier Remis und drei Niederlagen.

2. Klasse Mitte: UFC Mannersdorf – SC Unterpullendorf, 4:2 (2:1)

98 Manuel Supper 4:2

94 Balazs Vidak 3:2

76 Rafael Magedler 3:1

39 Armin Pravics 2:1

18 Rafael Magedler 2:0

15 Manuel Supper 1:0

