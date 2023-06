Schlusslicht Tschurndorf unterliegt Hirm deutlich mit 1:5

Details Sonntag, 04. Juni 2023 00:06

ASK Hirm ließ ASK Tschurndorf im letzten Spiel keine Chance und siegte mit 5:1 im Rahmen der 22. Runde. Hirm setzte sich standesgemäß gegen Tschurndorf durch. Das Hinspiel hatte beim 3:0 mit ASK Hirm seinen Sieger gefunden.

Einzig der Ehrentreffer will den Hausherren gelingen

Ein Doppelpack brachte den Gast in eine komfortable Position: David Suingiu war gleich zweimal zur Stelle (6./16.). Mit dem 3:0 durch Nemanja Dekic schien die Partie bereits in der 34. Minute mit Hirm einen sicheren Sieger zu haben. ASK Tschurndorf ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von ASK Hirm. Mit dem Tor zum 4:0 steuerte Suingiu bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (51.). Niko Cerny vollendete zum fünften Tagestreffer in der 59. Spielminute. Tschurndorf kam kurz vor dem Ende durch Patrick Tritremmel zum Ehrentreffer (86.). Schlussendlich reklamierte Hirm einen Sieg in der Fremde für sich und wies den Gastgeber in die Schranken.

Meistens verließ Tschurndorf den Platz heuer als Verlierer, insgesamt 16-mal, demgegenüber stehen zum Saisonabschluss nur vier Siege und zwei Unentschieden. Ein Punkt aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

Über weite Strecken der Saison zeigte ASK Hirm große Qualität. Für den Aufstieg reichte es allerdings nicht. Dass Hirm über eine funktionierende Offensivabteilung verfügt, zeigte sich auch beim letzten Aufritt des Fußballjahres. ASK Hirm erzielte insgesamt 57 Treffer. Im gesamten Saisonverlauf holte Hirm 15 Siege und zwei Remis und musste nur fünf Niederlagen hinnehmen.

2. Klasse Mitte: ASK Tschurndorf – ASK Hirm, 1:5 (0:3)

86 Patrick Tritremmel 1:5

59 Niko Cerny 0:5

51 David Suingiu 0:4

34 Nemanja Dekic 0:3

16 David Suingiu 0:2

6 David Suingiu 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei