Saisonauftaktsieg für Unterfrauenhaid gegen Raiding

Details Freitag, 18. August 2023 22:45

Am Freitag begrüßte SC Unterfrauenhaid ASK Raiding. Die Begegnung ging mit 2:0 zugunsten von Unterfrauenhaid aus. Die Partie ging im Zuge der 1. Runde in der 2. Klasse Mitte über die Bühne.

Bevor es in die Pause ging, hatte SC Unterfrauenhaid noch das 1:0 parat (44.) - Balazs Csanyi stellte nach einem feinen Vorstoß zum mental idealen Zeitpunkt auf 1:0. Mit einem Tor Vorsprung für die Heimmannschaft ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Unterfrauenhaid führte schließlich das 2:0 herbei (65.) - Krisztian Tarcsay sorgte für die Vorentscheidung. In den 90 Minuten war SC Unterfrauenhaid im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Raiding und fuhr somit einen 2:0-Sieg ein.

2. Klasse Mitte: SC Unterfrauenhaid – ASK Raiding, 2:0 (1:0)

65 Krisztian Tarcsay 2:0

44 Balazs Csanyi 1:0

