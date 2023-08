Stoob mit Kantersieg über Neckenmarkt zum Saisonauftakt

Details Freitag, 18. August 2023 22:46

UFC Neckenmarkt konnte Stoob zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel am Freitagabend deutlich mit 0:6.

"Sechsertragerl" eingeschenkt

Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf Szabolcs Szalai zum 1:0 zugunsten von ASK Stoob (44.) - nach einem hohen Ball in die Tiefe markierte er per Kopf den Führungstreffer. Die Heimmannschaft führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Neckenmarkt geriet deutlicher in Rückstand, als Stoob auf 2:0 erhöhte (56.) - Botond Nemeth setzte einen Schuss vom 16er ins rechte Eck. In der 65. Spielminute setzte sich Stoob erneut durch und erzielte das vorentscheidende 3:0 - Thomas Gugcso traf per Kopf vom Fünfmeterraum zur Vorentscheidung. Hüben wie drüben gab es in der Folge einen Ausschluss zu verzeichnen - Andreas Wohlmuth bei den Hausherren (77.), Manuel Scheu (78.) bei den Gästen. Für das 4:0 sorgte ASK Stoob in Minute 80. Julian Rohrer legte in der 81. Minute zum 5:0 für Stoob nach. ASK Stoob gelang in der 90. Spielminute der sechsten Tagestreffer durch Botond Nemeth, der aus kurzer Distanz abstaubte. Schließlich feierte Stoob gegen Neckenmarkt am ersten Spieltag der neuen Saison einen verdienten Heimsieg.

2. Klasse Mitte: ASK Stoob – UFC Neckenmarkt, 6:0 (1:0)

90 Botond Nemeth 6:0

81 Julian Rohrer 5:0

80 Benjamin Thomas Gugcso 4:0

65 Benjamin Thomas Gugcso 3:0

56 Botond Nemeth 2:0

44 Szabolcs Szalai 1:0

