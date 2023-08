Tschurndorf bleibt gegen "give me five" von Stoob nur der Ehrentreffer

Details Freitag, 25. August 2023 22:32

Am Freitagabend fertigte der ASK Stoob den ASK Tschurndorf im Zuge der 2. Runde in der 2. Klasse Mitte kurzerhand mit 5:1 ab und jubelte über den zweiten Saison-Vollerfolg.

Einseitiges Torfestival

Botond Nemeth brachte Stoob nach 24 Minuten die 1:0-Führung. Tschurndorf geriet deutlicher in Rückstand, als ASK Stoob durch Thomas Gugcso auf 2:0 erhöhte (31.). Der dritte Streich von Stoob war Szilard Agoston vorbehalten (39.). Nach dem souveränen Auftreten der Gastgeber überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Für das 4:0 des Tabellenprimus sorgte Philipp Reisner, der in Minute 63 zur Stelle war. Die Situation wurde für ASK Tschurndorf noch schwieriger, als Benjamin Toth in der 70. Minute mit der Ampelkarte in die Kabine geschickt wurde. ASK Stoob überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 (73.) in Person von Benjamin Thomas Gugcso. In der Schlussphase gelang Gabor Jakubovics noch der Ehrentreffer für Tschurndorf (88.). Schlussendlich verbuchte Stoob gegen den Tabellenletzten einen überzeugenden Heimerfolg.

2. Klasse Mitte: ASK Stoob – ASK Tschurndorf, 5:1 (3:0)

88 Gabor Jakubovics 5:1

73 Benjamin Thomas Gugcso 5:0

63 Philipp Reisner 4:0

39 Szilard Agoston 3:0

31 Benjamin Thomas Gugcso 2:0

24 Botond Nemeth 1:0

